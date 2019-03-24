Їх знайшли живими: у таємниці перевалу Дятлова розкрилися нові скандальні деталі

Учасники групи Дятлова, які загинули в 1959 році в горах Північного Уралу (Росія), були схильні до хімічного отруєння.

Аеророзвідка могла знайти їх живими, однак шансів на порятунок не було. Таке припущення озвучив письменник Анатолій Гущин, повідомляє "Рамблер".

За його версією, отруєння могли викликати випробування зброї в СРСР.

Перевал Дятлова Архівне фото

"Коли прилетіла авіарозвідка, то виявили, що на перевалі були потерпілі. Напевно, їх навіть намагалися врятувати, але вони отримали таке отруєння, що це було неможливо", – пояснив він.

Крім того, друг одного із загиблих сказав, що дотримується версії причетності прокуратури до даної трагедії. "Шукайте коріння цих подій у самій прокуратурі", – заявив чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у таємниці перевалу Дятлова трапився несподіваний поворот. Як виявилося, загиблих могло бути не 9, а 11.

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