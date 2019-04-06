А кто у нас (были) д*билы бл*ть? И кто же сцуко развалил СССР? Какгрится дураку стеклянный х*й -- до первого угла. Большое, интересное интервью с бывшим начальником Аналитического отдела КГБ (1973-91 годах), генерал-лейтенантом Николаем Леоновым. Несколько интересных моментов из интервью:

- Мы (в аналитическом отделе КГБ) поддерживали тезис разумной достаточности. СССР же наклепал до 50 тысяч ядерных боеприпасов. Потом только сократили до 11 тысяч, потом 7 тысяч и теперь уже 3 тысячи. Это же колоссальные средства. Когда меня спрашивают, почему СССР рухнул? Да потому, что он кишки надорвал себе на этой гонке вооружений. А мы, идиоты, в нее втянулись. Китай не пошел по этому пути. Они создали 600 стартов — и хватит. Все равно никто не тронет ядерную державу. Поэтому никто и не трогает Израиль. Есть еще Индия, Пакистан, КНДР.

Но мы-то надорвали и гражданское производство, благосостояние граждан, село. Мы сами себя сожрали и выбросили на помойку в результате всех этих соглашений о ракетах меньшей и средней дальности. Кому они вообще нужны, если у вас есть арсеналы стратегических наступательных вооружений? Чушь собачья. Ракетная война может быть только единой, окончательной и бесповоротной.

- Американцы превратили полученные уран и плутоний (от СССР – когда мы передали им 500 тонн урана и плутония из ликвидированных ракет) в ТВЭЛы (тепловыделяющий элемент). Мы по себе страшно ударили. Сейчас, когда надо снова создавать ракеты средней и меньшей дальности, у нас уже нет ни урана, ни плутония — месторождения истощились.

В советское время было большое предприятие "Висмут" в ГДР, казахстанские месторождения. Сейчас это все ушло. Хотите строить ракеты? Стройте, но у нас нечем их снабжать. Стратегически мы опять провалились. Конечно, стратегических наступательных вооружений у нас достаточно, чтобы уничтожить планету. Это единственное, что утешает. Мы ошибаемся без конца.

- Мы написали записку под названием "Роман века" (в 1975 году), в которой говорили: "Советский Союз больше не в состоянии расширять свое географическое влияние в мире". Смысл документа состоял в том, что у нас нет никаких кадровых, научно-технических, экономических и военных ресурсов.

В записке мы говорили, что надо остановиться, никуда больше деньги не совать. Следует перестать признавать страны с некапиталистическим путем развития. Чушь собачья все это. Сосредоточить только ресурсы внутри своих границ и соцстран, поскольку мы не могли от них отказаться.

- Лучшие времена в Советском Союзе были при Никите Хрущеве. Фигура Хрущева у нас оплевана.

- Вот история с Крымом. Чем же кончится все это? И меня больше всего не радужные мысли одолевают, а тревожные. Какую плату мы несем? Реальная ситуация, которая складывается в мире вокруг России, а также внутренняя ситуация в стране, когда постепенно раскаляется температура, вызывает у меня опасения. Я опасаюсь за судьбу некоторых наших территорий. Калининградская область, например.

Я очень боюсь за территорию Дальнего Востока — Приморский край. Они же все больше втягиваются в орбиту Китая, Японии и Южной Кореи. Что их привязывает к России? Одна Транссибирская магистраль?

Расползается страна. При каком-то повороте судьбы может произойти взрыв развального характера. Очень боюсь такого сценария. С тревогой смотрю на Татарстан и Башкирию. Мы же недавно пережили планы по созданию "Кавказского эмирата". Были идеи создания "Уральской Республики", отделения Юга России.

А про кого кстати Лавров говорил ‚"д*билы бл*ть?" И можно ли ругать руководство СССР?

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