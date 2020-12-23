Раптово помер російський мільярдер, чий син рівно 5 років тому жорстоко вбив власну матір

У Занзібарі (Танзанія) вранці 23 грудня раптово помер російський мільярдер Ігор Сосін.

Як пише Telegram-канал Baza, рідні не змогли розбудити чоловіка і викликали швидку допомогу, проте медикам залишалося лише констатувати смерть. Попередньо, 53-річний бізнесмен помер уві сні від зупинки серця.

На острові мільярдер відпочивав разом зі своєю 18-річною дочкою Таїсією і ще однією знайомою дівчиною. Там він планував зустріти Новий рік.

За даними Telegram-каналу, організувати церемонію прощання, а також транспортувати тіло до РФ родині Сосіна допомагають російські підприємці Олександр Соркін та Михайло Фрідман.

Як відомо, 5 років тому – 10 грудня 2015 року – син Сосіна Єгор вбив власну матір Анастасію. Злочин стався в готелі в Казані. Поліцію туди викликали інші постояльці, які бачили, як син бізнесмена тинявся по коридорах зі слідами крові на одязі.

20-річному хлопцю загрожувала в'язниця, однак його визнали психічно нездоровим і примусово відправили на лікування.

Що відомо про померлого Ігоря Сосіна:

Він був засновником мереж магазинів "Старик Хоттабыч", співвласником торгової мережі OBI, власником компанії DIY Project Russia.

У 2013-му купив на аукціоні рукопис роману Трумена Капоте "Сніданок у Тіффані" за 306 тисяч доларів.

В останні роки займався розвитком мережі товарів для будинку Modi.

Навесні-2020 бізнесмен переніс коронавірус.

В останні місяці, за даними ЗМІ, займався процесом розлучення зі своєю дружиною Інною й нібито дуже важко переносив це.

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