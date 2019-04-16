Дорогие россияне, не переживайте так за Францию. Нотр-Дам отреставрируют. Внутреннее убранство и стены целы. Сгорели только шпиль (новодел 19 века) и часть крыши.

С Францией все в порядке. Она свободна, люди - не рабы, фашисты - в меньшинстве, чокнутых националистов и религиозных фанатиков разных конфессий не так много, гуманизм и толерантность живы.

А вот с Россией действительно беда. Крыша хоть и не сгорела, но капитально поехала. Одновременно с вестью о пожаре в Париже пришла информация о другой беде - моральной и интеллектуальной катастрофе российского общества. Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд (свежий опрос Левада-центра). Его роль в истории положительно оценивают 70% жителей России. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

Нотр-Дам через пару лет обретет свой первоначальный облик. А вот, когда россияне смогут восстановить мозги, сожженные (не у всех, но многих) за время путинщины пропагандой, - пока неизвестно.

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