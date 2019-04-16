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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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Нотр-Дам восстановят, а вот россияне мозги – нет

2.3тЧитати матеріал російською

Дорогие россияне, не переживайте так за Францию. Нотр-Дам отреставрируют. Внутреннее убранство и стены целы. Сгорели только шпиль (новодел 19 века) и часть крыши.

С Францией все в порядке. Она свободна, люди - не рабы, фашисты - в меньшинстве, чокнутых националистов и религиозных фанатиков разных конфессий не так много, гуманизм и толерантность живы.

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Путинский миф умер осенью 2018-го

А вот с Россией действительно беда. Крыша хоть и не сгорела, но капитально поехала. Одновременно с вестью о пожаре в Париже пришла информация о другой беде - моральной и интеллектуальной катастрофе российского общества. Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд (свежий опрос Левада-центра). Его роль в истории положительно оценивают 70% жителей России. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

Нотр-Дам через пару лет обретет свой первоначальный облик. А вот, когда россияне смогут восстановить мозги, сожженные (не у всех, но многих) за время путинщины пропагандой, - пока неизвестно.

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Автор
Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Москали мозги ни когда не восстановят, по одной причине - их отсутствия. У них до сих пор рабская психология и крепостной стереотип в голове. Это вылечить можно только способом утилизации 80% населения и его востановления и восполнения в последующие 50-70 лет. И то не факт, что с этими эмбрионами получится эффект, роста нормальной нации. А пока это - население, от слова населили дураками 1/9 части планеты и собрали всех в одну кучу.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кризский Игорь, какие то у тебя мысли неправильные. Ты же европеец а говоришь как какая то хохлофашистская жидовская скотовыблядь. Как утилизировать собрался, в Освенциме? В газовых камерах? Или твой воспаленный хохлофашистский мосг еще не придумал как?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...И.В. Сталин – символ социальной справедливости. Не ее ли, отстаивают во Франции "желтые жилеты"?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Levitskiy Mikhail, Разница между сталиным и французским "желтыми жилетами" огромна и странно, что вы ее не замечаете. Социальная справедливость московитов заключается в постулате "чтобы не было богатых", а французов - "чтобы не было бедных".
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