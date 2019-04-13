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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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3% – и есть настоящий рейтинг Путина

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Из новостей: 3% самых богатых россиян владеют 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.

Россия поделена на две неравные части. Одну из них (97% населения) власть поддерживает морально: "Денег нет, но вы держитесь". А другую (3%) - материально. Эти 3% и есть сама власть: чиновники, чекисты и аффелированный с ними крупный бизнес (в т.ч. т.н. "олигархи").

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Именно в их пользу была перераспределена государственная собственность. Именно им предоставлена возможность безнаказанно воровать из бюджета и непосредственно у граждан, а также разнообразные льготы и привилегии.

Вот эти 3% - и есть настоящий рейтинг власти. Эти люди рационально мотивированы ее поддерживать. Остальные делают это вопреки собственным интересам, под воздействием манипулятивной пропаганды. Именно их кормят сказками об окруживших страну врагах, покушающихся на ее неслыханные богатства и кристальную нравственную чистоту. Именно для них рисуют мультики про мифическое сверхоружие. Именно их ежедневно успокаивают с телеэкранов, мол, "нам нелегко, зато украинцам еще хуже, радуйтесь у вас одна корова сдохла, а у украинского соседа - две". Самое печальное, что многие радуются ведь...

А в это время их продолжают грабить все те же 3% выгодоприобретателей путинского режима.

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Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Пошла подготовка к "Объединению братских народов Украины и России" которые поссорил злачинный бандеровский режим Порошенко. Для этого такие Эйдманы будут вам каждый день дуть в уши что у Путина рейтинг 3%, а остальная часть населения не поддерживает его деяния, простой русский народ очень любит украинцев))) Если выиграет Зеленский увидите. П.С. ну а мое мнение что настоящий рейтинг Путина это 96%. Был опрос несколько лет назад, российский, на России, и в нем 4% опрошеных высказались что Крым украинский и его надо вернуть. Остальные 96% были против и поддерживали КрымНаш.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Это чмо почему то забыл написать, что эти 3% сформировались при премьерстве его конченного братика, который кстати и сам в них не последнее место занимал.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Разговор заказчика с Эйдманом по поводу статейки. Заказчик: - Ты шо тут наваяв про какие то рейтинги Путина. У тебя шо есть данные соцопросов независимых структур?. Эйдман:-"А де видели независимые структуры в Рашке." - И шо можно верить твоим данным? Хотите верьте хотите не верьте.
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