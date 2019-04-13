Из новостей: 3% самых богатых россиян владеют 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.

Россия поделена на две неравные части. Одну из них (97% населения) власть поддерживает морально: "Денег нет, но вы держитесь". А другую (3%) - материально. Эти 3% и есть сама власть: чиновники, чекисты и аффелированный с ними крупный бизнес (в т.ч. т.н. "олигархи").

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Именно в их пользу была перераспределена государственная собственность. Именно им предоставлена возможность безнаказанно воровать из бюджета и непосредственно у граждан, а также разнообразные льготы и привилегии.

Вот эти 3% - и есть настоящий рейтинг власти. Эти люди рационально мотивированы ее поддерживать. Остальные делают это вопреки собственным интересам, под воздействием манипулятивной пропаганды. Именно их кормят сказками об окруживших страну врагах, покушающихся на ее неслыханные богатства и кристальную нравственную чистоту. Именно для них рисуют мультики про мифическое сверхоружие. Именно их ежедневно успокаивают с телеэкранов, мол, "нам нелегко, зато украинцам еще хуже, радуйтесь у вас одна корова сдохла, а у украинского соседа - две". Самое печальное, что многие радуются ведь...

А в это время их продолжают грабить все те же 3% выгодоприобретателей путинского режима.

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