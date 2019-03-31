О коррупционном государстве, первая линия атаки. Неделю назад на сайте "Эхо-М" я опубликовал блог с цифрами, показывающими масштабы коррупции в нашей стране. Ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, повторенными группой ученых-экономистов, я, в частности, написал про шокирующий парадокс.

Согласно ФТС, в 2011 году общий экспорт России составил 516 миллиардов долларов. А по данным стран-партнеров, их импорт из России за тот же период составил 1,034 триллиона долларов. Т.е. суммарная стоимость исчезнувших товаров составила 518 миллиардам долларов". Эти деньги не только не облагались акцизами, они вообще бесследно исчезла из нашей страны.

В переводе на обыденный язык это означает ежемесячную потерю 20 тысяч рублей каждым россиянином – от новорожденного – до самого великовозрастного пенсионера! У каждого из нас за год украдено 240 тысяч рублей, у средней семьи – почти миллион!

Опубликованные цифры многие комментаторы назвали ошеломляющими. Материал повторили десятки других сайтов, но публикация не вызвала никакого интереса со стороны властей и со стороны главного пропагандистского инструмента – гостелевидения.

(Вы говорите, что дважды видели меня на канале НТВ, в программе "Место встречи". Верно, первый раз обсуждались страны Балтии. Редакция предлагала отреагировать на чудовищную, как ей показалось, историю - в каком-то автобусе в латвийской глубинке билетерша и пассажирка поцапались – одна, странное дело, говорила по-латышски, другая, как положено, по-русски. К тому же в Латвия хотят 9 мая запретить ношение советской военной формы. Ведущий - А. Норкин, старался представить меня сторонником нацистской формы, а, еще лучше, просто нацистом, но из этого у Андрюши ничего не получилось… Через три дня меня вновь позвали на НТВ. Речь опять не шла о коррупции. Обсуждалось предложение вернуть в школу курс начальной военной подготовки. После того, как я напомнил слова Гребенщикова – "я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть", говорить дальше было, практически, невозможно.

В итоге, тема коррупции оказалась не второстепенной, а просто не существующей.)

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Вторая линия - от борьбы с коррупционной госсистемой – к борьбе с коррумпированными чиновникам. Да, все хорошо помнят - про коррумпированных чиновников А. Навальный рассказывает не первый год. Про Медведева, и про Усманова, про Дерипаску и про Золотова… У него еще больше цифр, документов, фактов. Части аудитории даже наскучило читать и смотреть похожие сюжеты…

Каков итог? Вы сами знаете - он очень специфический. Общество и, прежде всего, молодежь активно поддерживает борцов с разворовыванием госсобственности. Но ни один коррупционер, показанный Алексеем ни к какой ответственности государством не привлекался. Можно сказать больше – стать подследственным Навального и "прославиться" на всю страну – значит получить своеобразную кремлевскую "защитную грамоту" и индульгенцию. Более того, сами выявители воров и, прежде всего – их главный обвинитель – Алексей Навальный попадают, благодаря своим разоблачениям в постоянную зону риска. Встать под знамя "Я против коррупции" означает у нас не получить поддержу государства, а, наоборот, означает стать изгоем существующей госсистемы!

И теперь несколько слов об Абызове. Если расследования гражданских активистов никогда не заинтересовывали ни прокуратуру, ни следственный комитет, то сами эти органы вынуждены, время от времени, имитировать борьбу с коррупцией, вытаскивая каких-то высокопоставленных деятелей под объективы гостелеканалов. Такие акции постоянно сопровождаются одними и теми же бессмысленно-стереотипными заявлениями вроде "у нас перед законом все равны, мы ведем постоянную и последовательную борьбу с коррупцией".

Добавлю, что если пойманные за руку "герои" Навального вызывают народную ненависть, то те, кого к ответу привлекает прокуратура вызывают у части общества повышенный интерес - "а за что его – на самом деле?" и даже некоторое сочувствие…

Итоги. В Советском Союзе идеологический язык был очень специфическим – у нас была "подлинная демократия", а у них – "демократия буржуазная", у нас – "свободный труд", у них "капиталистическая эксплуатация"… 30 лет страну тащат назад и вот, притащили… Народ возмущает коррупция, а Кремлевские пауки в банке борются друг с другом, называя это борьбой с "коррупцией". Да и как иначе, ведь Абызова обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей (жуть!), а украденная у народа только за один год половина экспорта – это 33 триллиона рублей!!

Неверной дорогой ведут нас, товарищи!

Что будем делать?!

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