Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Россия – это Путин, нет Путина – нет России! Что не ясно?

5.4т Читати матеріал російською

КАКИЕ "ВЫБОРЫ" ЖДУТ МОСКВИЧЕЙ,

версия старого избирателя…

Про выборы бес смысла. Столица готовится к выборам, которые ничего не решают и которые никому не нужны… Владимир Путин давно объявил - "вертикаль власти" успешно построена", непонятливым - уточнили – "Россия – это Путин, нет Путина – нет России". Спрашивается, о каком выборе и каком региональном самоуправлении может идти речь!? Кажется, все очевидно – менять надо систему, а не устраивать игры с заранее известными результатами предвыборных гонок. Можно еще и другими словами и еще короче – "Слава Украине!!"

(Другое дело, что теперь уже само окружение нацлидера начинает брыкаться и тянуть одеяло на себя. Вроде бы, завтра "Парламентская газета" собирается опубликовать проект поправок к конституции, что, по сути, будет означать не просто старт борьбы за победу в предстоящих президентских выборах, а то, что кандидат не будет в одиночестве!).

Но вернемся к выборам в столице. Чтобы о них не забыли, пол месяца назад была развернута бескомпромиссная публичная борьба между двумя очаровательными дамами – дамой "Ф" и дамой "С". Но поскольку дама Ф взяла самоотвод, конфликт быстро затих и интерес к квазивыборам угас.

Новини
Перед Путиным стоит важнейшая задача

А когда москвичи вновь стали превращаться в полусонных дачников, лениво передвигающихся вдоль своих огородов в шортах и с лейками, им вновь напомнили – пора одевать штаны, предвыборная борьба активизируется! Горизбирком (кажется, так называется эта дребедень) отказался регистрировать независимых кандидатов, сделав, тем самым, невозможное – бессмысленные выборы стали бессмысленными вдвойне.

Что следовало бы сделать? Как известно, минус на минус – дает "плюс". И теперь постоянные распри между ветвями не очень буйного демократического древа могли бы слиться в едином призыве – "никаких сборов подписей за право быть зарегистрированным кандидатом в депутаты быть не должно"! Эта тупая и откровенная бюрократическая ловушка антиконституционна, ее необходимо немедленно отменить. Более того, разумное, хотя и запоздалое требование можно было бы подкрепить ультиматумом – "Или вы отменяете сбор подписей, или мы организуем бойкот выборов".

(Уточню, сбор подписей можно было бы сохранить в качестве эксперимента, предваряющего люстрацию, но только за кандидатами от ЕдРа. Притом, что кандидаты от этой партии будут обязаны оглашать, а не скрывать, свою партийную принадлежность. Таким образом, мы посмотрим, какую предварительную поддержку получит властвующее коррумпированное жулье, ответственное за российский системный кризис).

Новини
"Кремль испугался": Радзиховский объяснил массовые аресты россиян

Что реально происходит. Сегодня слушал на "Эхо" интервью с Алексеем Навальным. Его трижды спросили об одном и том же – об отношении к предварительному сбору подписей. Дважды Алексей "не заметил" вопрос и ушел от ответа. Когда настойчивая интервьюер задала вопрос в третий раз, Навальный ответил – будь он действующим влиятельным политиком, он бы "сократил требования" - пусть подписывает не 6 тысяч, а, скажем, человек пятьсот. (?!?!) Спасибо, Леша, спасибо за правду!

Теперь и я присоединяюсь к многочисленным вопросам – Алексей, вы за кого, за "красных" или за "белых"? И, пожалуйста, без "му-му" про интернационал…

Предвыборная номенклатурная игра продолжается?

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Олексій Навальний
Місце
Росія
Теги
Новини Росії протест
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
8
22
Смішно
18
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
"Россия – это Путин, нет Путина – нет России! Что не ясно?" - Все ясно - треба грохнути пукіна і паРаші кінець. Хто візьметься за цю богоугодну справу отримає вічну вдячність українців. І не тільки...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Чубайсят - на Колыму, чтобы отрабатывали наворованное. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Интересное заглавие. Может и так, а может, нет Путина - нет семьи Чубайсов. Всё может быть...:)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel