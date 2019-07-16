КАКИЕ "ВЫБОРЫ" ЖДУТ МОСКВИЧЕЙ,

версия старого избирателя…

Про выборы бес смысла. Столица готовится к выборам, которые ничего не решают и которые никому не нужны… Владимир Путин давно объявил - "вертикаль власти" успешно построена", непонятливым - уточнили – "Россия – это Путин, нет Путина – нет России". Спрашивается, о каком выборе и каком региональном самоуправлении может идти речь!? Кажется, все очевидно – менять надо систему, а не устраивать игры с заранее известными результатами предвыборных гонок. Можно еще и другими словами и еще короче – "Слава Украине!!"

(Другое дело, что теперь уже само окружение нацлидера начинает брыкаться и тянуть одеяло на себя. Вроде бы, завтра "Парламентская газета" собирается опубликовать проект поправок к конституции, что, по сути, будет означать не просто старт борьбы за победу в предстоящих президентских выборах, а то, что кандидат не будет в одиночестве!).

Но вернемся к выборам в столице. Чтобы о них не забыли, пол месяца назад была развернута бескомпромиссная публичная борьба между двумя очаровательными дамами – дамой "Ф" и дамой "С". Но поскольку дама Ф взяла самоотвод, конфликт быстро затих и интерес к квазивыборам угас.

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А когда москвичи вновь стали превращаться в полусонных дачников, лениво передвигающихся вдоль своих огородов в шортах и с лейками, им вновь напомнили – пора одевать штаны, предвыборная борьба активизируется! Горизбирком (кажется, так называется эта дребедень) отказался регистрировать независимых кандидатов, сделав, тем самым, невозможное – бессмысленные выборы стали бессмысленными вдвойне.

Что следовало бы сделать? Как известно, минус на минус – дает "плюс". И теперь постоянные распри между ветвями не очень буйного демократического древа могли бы слиться в едином призыве – "никаких сборов подписей за право быть зарегистрированным кандидатом в депутаты быть не должно"! Эта тупая и откровенная бюрократическая ловушка антиконституционна, ее необходимо немедленно отменить. Более того, разумное, хотя и запоздалое требование можно было бы подкрепить ультиматумом – "Или вы отменяете сбор подписей, или мы организуем бойкот выборов".

(Уточню, сбор подписей можно было бы сохранить в качестве эксперимента, предваряющего люстрацию, но только за кандидатами от ЕдРа. Притом, что кандидаты от этой партии будут обязаны оглашать, а не скрывать, свою партийную принадлежность. Таким образом, мы посмотрим, какую предварительную поддержку получит властвующее коррумпированное жулье, ответственное за российский системный кризис).

Что реально происходит. Сегодня слушал на "Эхо" интервью с Алексеем Навальным. Его трижды спросили об одном и том же – об отношении к предварительному сбору подписей. Дважды Алексей "не заметил" вопрос и ушел от ответа. Когда настойчивая интервьюер задала вопрос в третий раз, Навальный ответил – будь он действующим влиятельным политиком, он бы "сократил требования" - пусть подписывает не 6 тысяч, а, скажем, человек пятьсот. (?!?!) Спасибо, Леша, спасибо за правду!

Теперь и я присоединяюсь к многочисленным вопросам – Алексей, вы за кого, за "красных" или за "белых"? И, пожалуйста, без "му-му" про интернационал…

Предвыборная номенклатурная игра продолжается?

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