Дорогие! Недавно я рассказывал на радио, как в 39-ом, во время советской войны с Финляндией, красные летчики сбрасывали агитлистовки на финскую армию. Финские командиры зачитывали их перед строем, после чего солдаты Маннергейма стояли насмерть...

… Мой блог "Остановить войну с Украиной" висит на сайте "Эхо Москвы"… Текст прокомментировало больше 200 читателей, посетило, с вчерашнего вечера, более 50 тысяч человек. Большинство комментариев – с поддержкой. Несколько человек – резко против.

Ниже привожу коммент некоего "Timwlad 98". Он из серии "читать перед боем".

"Господин дурак Игорь Чубайс, вы Минские Соглашения которые подписали страны Германия, Франция, Украина и Россия прочитайте и утверждено в ООН. Там ясно сказано, что на украине мафиозная война между кланами и Минские Соглашения это единственное решение для применения сторон. Киевская власть не выполняет эти Минские Соглашения утверждённые в ООН установив клановую еврейскую бандеровскую власть нацистов. И потому и применены санкции для принуждения еврейской нацистской власти в Киеве к применению с Донбассом. Господин еврей нацист дурак Игорь Чубайс, изучайте матчасть."

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