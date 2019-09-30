Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Митинг в Москве – это провал

9.2т Читати матеріал російською

Про вчерашний митинг.

Увы, мы его провалили. Точнее, не мы, а те, кто не пришел. Ведь его разрешили (испугались запретить)! А пришло только 25 тысяч… (В августе на Сахарова было 70 тысяч).

Во всех российских проблемах я всегда твердо и убежденно обвиняю власть. Но на сей раз…

Новини
Россияне выходят на протест каждый день!

Те 100 тысяч, которые поленились и сидели дома…

В Киеве на Майдан каждое воскресенье три месяца выходило по пол миллиона и по миллиону!!

Боюсь, наши "самые справедливые суды" будут теперь работать без запинок и по полной, а те, кто подставил свою голову, кто на нас надеялся, попадут за решетку…

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії протест
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
21
38
Смішно
8
Цікаво
50
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Да уж игороша,обломчик....вот на показательную порку тебя и брательника толяна,народу бы собралось реально миллионы! с чаепитием и разрыванием баянов!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Конечно провал, ни одной хари не разбили и в отдел никого не забрали. Хозяева явно не довольны.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Иванов Иван
Иванов Иван
Ахах ах ха ха))) а ты упоротый надеялся что в России будет как у вас ПРЕКРАСНО????)))))) НЕТ УЖ
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel