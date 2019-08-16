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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Лавров заявил о передаче Курил Японии: что это значит

26.3т Читати матеріал російською

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ В.В. Срочно.

Уважаемый г-н Президент!

В российских СМИ появилось следующее новостное сообщение.

Лента новостей: 14:30, 15 августа 2019

"Сергей Лавров: Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан.

Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор. Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956-го года."

В последние месяцы тема российско-японских отношений активно обсуждалась в наших СМИ. В частности, ряд авторов напомнил, что в январе 1960 года Советское правительство официально отказалось от Декларации 1956 года. Поэтому какая-либо ссылка на эту Декларацию, как и попытка изменить существующий ныне статус Курил, неизбежно, создаст международные проблемы и породит глубокий конфликт в российско-японских отношениях.

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Кроме того, действия, о которых сообщил министр Лавров, грубо нарушают множество статей Конституции Российской Федерации (начиная с Раздела 1, Главы 1, статья 4, пункты 1 и 3 – до Главы 8, статьи 9, п.2.)

Поскольку, согласно Конституции, в присяге президента именно президент гарантирует целостность государства, повторяя тем самым статью 80, пункт 2 Конституции, прошу ответить на вопрос - когда вы приступите к исполнению своих конституционных полномочий и подтвердите территориальный суверенитет и неприкосновенность границ нашей страны?

Также, хотел бы получить ответы на следующие вопросы.

Продолжает ли у нас действовать Конституция Российской Федерации 1993 года?

Какую ответственность и наказание понесет г-н Лавров, грубо нарушивший наш Основной закон?

Не входило ли в планы г-на Лаврова передача (или продажа) других российских территорий иностранным государствам?

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Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Рано или поздно, но украденное НАДО будет отдать, ибо убьют и заберут вдесятеро больше. Ихтамнеты почувствовали, что не в состоянии удерживать горящие в прямом и переносном смысле территории, поэтому будут продавать их кусками с наибольшей выгодой для себя. А что, земля - колоссальный ресурс, и продавая её, можно ещё очень долго паразитировать на ней.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Свавильный Николай, "украденное"??? Бог с ней, с историей - знать её дано "не только лишь всем", как тонко подметил один мэр-боксёр. :) Но хоть смысл слова "кража" доступен Вашему пониманию? Как Вы себе представляете ход событий? Коварный Сталин, аки тать в нощи, подобрался к ничего не подозревающим, мирно спящим японцам и под покровом темноты стырил у них Курилы и кусок Сахалина впридачу? Проснулся император поутру, а части империи-то и нет! :) Так, что ли?
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Человек при местных "регалиях" и "званиях" вдруг возомнил себя оракулом! Опасно как диагноз! Кто интересовался - знает цену советским общественным наукам и философии империализма.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
А чо так Чубайс раскудахкался. Ты уж оперделись по островам, то ли ты за возврат япошкам.то ли ты за итоги 2 мировой .А то ты как цыган с солнцем. - то горячо, то светло. Интересно а отдали бы половину САхалина косорылые,.если бы Союз им не вломил.? Или все уже забыли итоги войны 1905 года. Тогда значит Япония была права,.раз оттяпала пол-Сахалина.Сосать Япономаме не пересосать. Ведь если отдать эти острова Японии тогда Охотское из статуса внутреннего моря РФ переходит в статус международного.со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Гарев Игорь, Что ж так расстроился? Будешь еще купаться на южном берегу Охотского моря! Только не захлебнись!
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