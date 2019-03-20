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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наукВсі статті автора

Ивана Грозного ненавидела вся Россия

13.1тЧитати матеріал російською

Действительно, никто не ждал, что Нурсултан Назарбаев уйдет именно сейчас. Но его уход в самом Казахстане воспринимается не так, как в России. Там уже переименовали столицу в честь Нурсултана, хотят переименовать все главные улицы и областные центры… В России новость об уходе Назарбаева воспринимается как некая проекция ухода Путина. Все ждут, когда это произойдет и все выстраивают разные прогнозы.

И если проводить аналогии с Россией, то Владимир Путин не уходит не потому, что его не интересует власть. У него все есть, просто после его ухода ему никто не сможет гарантировать покой и стабильность. Вот это самое страшное и он это понимает.

После ухода руководителей такого типа возникает самая главная проблема: как же быть дальше? Даже пока он существует, он действительно контролирует всю ситуацию. В его руках все рычаги: и политические, и экономические и военные. В стране не существует никаких альтернативных структур и партий, гражданских объединений.

Владимир Путин

Владимир Путин

Аналог ситуации в России был в конце XVI века, когда ушел первый царь-абсолютист Иван Грозный. Его ненавидела вся Россия, но когда он умер – началась смута, ведь не существовало никаких институтов управления. Такая же ситуация может возникнуть и теперь, хотя многие мечтают, чтобы Россия распалась и разорвалась на десятки кусков. Но те, кто высказывают такие пожелания, не понимают, что это приведет к тяжелейшей и страшной гражданской войне, где могут быть задействованы все виды вооружений.

Новини
Уход Назарбаева: кто будет преемником и что будет делать Путин

Нынешняя проблема очень сложная, непонятно, как ее решать, сохранится ли Россия. Эти вопросы на сегодня действительно остры и не видно, чтобы Путин предпринял хоть какой-то мудрый шаг, чтобы как-то подготовить свой уход. Рано или поздно Путин уйдет, он же не вечный. Наоборот все протесты, все конфликты разрешаются по линии обострения. Но даже алмаз имеет какую-то прочность, так же как и существующая у нас система. Недовольство в стране все время растет, уровень доверия к Путину – 32%. Кризис обостряется, и каким будет выход из этой ситуации – до сих пор не ясно.

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Автор
Ігор ЧубайсІгор Чубайс
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особи
Володимир ПутінНурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
Теги
Новини РосіїРосія
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да что вы ругаетесь - все ведь молодцы и Петро перший молодец - так и написал " отныне повелеваю ! московское царство именовать российской империей , а московитам впредь именовать себя "русскими" ИЗ ЗА ЧЕГО СПОР ??? петр все доходчиво расписал своим указом от 1721 года . вот надысь и юбелей у "рассии" поспел , в 2021 году 300 годочков и стукнет...да и про государственность - в 1701 году московия вышла из подданства КРЫМСКОГО хана , перестала быть его вассалом ,то есть улусом Крымского ханства.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Свинорусы, желаем вам, по народной республике, в каждом вашем поганом городишке. И чтоб вы лет 50 там воевали, чтоб уже настрелялись всласть, бля дебилы)))
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Свинорусы, если пообещаете назвать свой запоребриковый дурдом Х...лостаном, то мы готовы, ради прикола, еще немного потерпеть вашего плешфюрера)))
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