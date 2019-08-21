"Ідіть до церкви!" У Росії священник-"зек" разом із Поклонською закликав не ходити на мітинги

У Росії священник РПЦ Сергій разом із депутатом Держдуми РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською закликав не брати участі в акціях протесту в Москві.

Наставником Середньоуральского жіночого монастиря схиігумен Сергій (Микола Романов) записав відеозвернення, відмовляючи росіян "не слухати всяких навальних".

"З нами Бог, і нам іще багато доведеться зробити разом. Тільки не ходити на демонстрації, не слухати навальних (Олексій Навальний – російський опозиціонер) 50, 70 тисяч, які були, – навіщо виходити? Навіщо когось закликати. Ну, зверніться до Отця небесного, ідіть до церкви, ідіть у храм. У церкві є і методи, і засоби, все для того, щоб покращити наше життя, змінити життя через покаяння", – розповідав він.

Відзначимо, що російські ЗМІ повідомляли, що отець Сергій раніше відбував у колонії за вбивство і грабіж. Після звільнення з місць позбавлення волі він присвятив себе служінню Богу і наразі вважається впливовим церковним ієрархом. Отець Сергій також вважається духівником Поклонської.

Наталя Поклонська і отець Сергій Скріншот

Два роки тому храм прославився ще й тим, що школярі, які прибули сюди на екскурсію з Єкатеринбурга стали свідками ритуалу вичитки (православна назва ритуалу вигнання диявола), який проводить там отець Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська здивувала історією про "зцілення" святим уві сні.

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