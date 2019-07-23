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Не президент: Бєлковський розповів про нову посаду для Путіна

1.4т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не піде на президентські вибори у 2024-му році, а передасть владу комусь із наступників приблизно так само, як це зробив його колишній колега Нурсултан Назарбаєв в Казахстані.

Про це в своєму телеграм-каналі написав російський політтехнолог Станіслав Бєлковський. За його словами, Путін і далі керуватиме Росією, але з позиції, наприклад, голови Ради безпеки, а президентом при цьому буде інша людина.

"У Росії намічається конституційна реформа і оптимальний сценарій транзиту влади близький до казахстанського. Функції-повноваження президента країни і верховного головнокомандуючого розділять. Путін може стати головою Ради безпеки, якому будуть підпорядковані всі силові структури. А вибори виграє хтось інший, не чужий Путіну, який і стане президентом Росії", – припустив Бєлковський.

Станіслав Бєлковський

Станіслав Бєлковський

Співрозмовник

За його словами, такий сценарій зміни влади хороший тим, що не вимагає ніякої екзотики типу приєднання Білорусі. Але головна його перевага в реалізації до 2024 року.

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"Сам факт зміни президента країни викличе в світовому співтоваристві прилив оптимізму з можливе пом'якшення санкцій – навіть без якихось змін на українському фронті. Але крім цього сценарію, розглядається ще кілька", – підсумував політтехнолог.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Японії раптово захотів помиритися з Путіним. Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір з Росією до 2021 року.

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Теми
Вибори в Росії Санкції проти Росії
Особи
Станіслав Бєлковський Володимир Путін Нурсултан Назарбаєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А хоть один прогноз прогнозистов на Обозревателе...сбылся?????????
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он станет президентом Союзного государства России,Белоруссии и Украины
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