Не президент: Бєлковський розповів про нову посаду для Путіна

Президент Росії Володимир Путін не піде на президентські вибори у 2024-му році, а передасть владу комусь із наступників приблизно так само, як це зробив його колишній колега Нурсултан Назарбаєв в Казахстані.

Про це в своєму телеграм-каналі написав російський політтехнолог Станіслав Бєлковський. За його словами, Путін і далі керуватиме Росією, але з позиції, наприклад, голови Ради безпеки, а президентом при цьому буде інша людина.

"У Росії намічається конституційна реформа і оптимальний сценарій транзиту влади близький до казахстанського. Функції-повноваження президента країни і верховного головнокомандуючого розділять. Путін може стати головою Ради безпеки, якому будуть підпорядковані всі силові структури. А вибори виграє хтось інший, не чужий Путіну, який і стане президентом Росії", – припустив Бєлковський.

Станіслав Бєлковський Співрозмовник

За його словами, такий сценарій зміни влади хороший тим, що не вимагає ніякої екзотики типу приєднання Білорусі. Але головна його перевага в реалізації до 2024 року.

Новини Чому Путін весь час програє

"Сам факт зміни президента країни викличе в світовому співтоваристві прилив оптимізму з можливе пом'якшення санкцій – навіть без якихось змін на українському фронті. Але крім цього сценарію, розглядається ще кілька", – підсумував політтехнолог.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Японії раптово захотів помиритися з Путіним. Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір з Росією до 2021 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.