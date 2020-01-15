"І це не Медведєв": названо ім'я нового наступника Путіна

Наступник російського президента Володимира Путіна з'явиться найближчими днями і, можливо, це буде його колишній охоронець і нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Таке припущення OBOZREVATEL висловив фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський, коментуючи відставку російського прем'єра Дмитра Медведєва. За його словами, нового наступника готуватимуть політтехнологи, щоб він міг замінити Путіна до наступних виборів президента Росії у 2024 році.

Володимир Путін і Олексій Дюмін Нова газета

"До сьогодні я був упевнений, що наступником Путіна буде Медведєв. Але йому запропонували посаду заступника голови Ради безпеки РФ. Можливо, у Кремлі хочуть дистанціюватися від нього, щоб він не встиг знищити команду Путіна. Новий наступник вийде в публічне поле найближчими днями. Кажуть, це буде Дюмін, колишній охоронець Путіна. Але все разом це дуже хр*нова ідея. Двовладдя в Росії завжди закінчувалося дуже погано", – впевнений Запольський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку. Разом із ним іде уряд у повному складі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.