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15 січня • оновлено в 18:31
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"І це не Медведєв": названо ім'я нового наступника Путіна

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Наступник російського президента Володимира Путіна з'явиться найближчими днями і, можливо, це буде його колишній охоронець і нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Таке припущення OBOZREVATEL висловив фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський, коментуючи відставку російського прем'єра Дмитра Медведєва. За його словами, нового наступника готуватимуть політтехнологи, щоб він міг замінити Путіна до наступних виборів президента Росії у 2024 році.

Володимир Путін і Олексій Дюмін

Володимир Путін і Олексій Дюмін

Нова газета

"До сьогодні я був упевнений, що наступником Путіна буде Медведєв. Але йому запропонували посаду заступника голови Ради безпеки РФ. Можливо, у Кремлі хочуть дистанціюватися від нього, щоб він не встиг знищити команду Путіна. Новий наступник вийде в публічне поле найближчими днями. Кажуть, це буде Дюмін, колишній охоронець Путіна. Але все разом це дуже хр*нова ідея. Двовладдя в Росії завжди закінчувалося дуже погано", – впевнений Запольський.

Новини
"Він сильніший за Путіна": названо наступника президента Росії після 2022 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам пішов у відставку. Разом із ним іде уряд у повному складі.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Олексій Дюмін Дмитро Медведєв Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да. Назаборе было написано: Димин. Я тоже видел.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ГИсполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.Витренко рассказал в интервью порталу «Гордон», опубликованном 15 января, что в ходе беседы Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки» и напрямую с Витренко обсуждал детали. Такой уровень осведомленности главы государства, по мнению Витренко, «лишний раз доказывает, как для России важна эта тема». «Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — заявил он. Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным». Также исполнительный директор «Нафтогаза» опроверг слова бывшего замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о якобы «хамской манере» ведения переговоров у россиян. Витренко заявил, что не заметил хамства ни по отношению к себе, ни к кому-либо из членов украинской делегации, в том числе и к президенту Украины Владимиру Зеленскому
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