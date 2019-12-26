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26 грудня • оновлено в 09:28
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"І какав, напевно, погано": Путін поскаржився на недосип і нарвався на сміх

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін поскаржився на поганий сон в останні кілька днів після зауваження мільярдера Геннадія Тимченко про те, що потрібно приділяти час тренувань з хокею.

Відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter. Мережа відреагувала хвилею коментарів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"Чи не висипався в останній тиждень, мало спав – 4-5 годин", – сказав Путін.

"Старече безсоння. У багатьох є такий дід, який постає в 5 ранку і всіх за*бує", – пишуть в мережі.

"І какав, напевно, погано", – коментують користувачі.

"І какав, напевно, погано": Путін поскаржився на недосип і нарвався на сміх
"І какав, напевно, погано": Путін поскаржився на недосип і нарвався на сміх
"І какав, напевно, погано": Путін поскаржився на недосип і нарвався на сміх

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Искренне недоумеваю: мы тут, значит, уже два десятилетия мучаемся и страдаем под путинским кнутом, а лютой, животной ненавистью к нему пылают кakлы и грузины? Выбрали бы себе нормального президента и лютовали бы себе на здоровье, так нет, им нашего подавай)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Утром мажу бутерброд —Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна —Все волнуюсь об Расее,Как там, бедная, она? (Л Филатов)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, У него есть и другие высказывания. К примеру вот это идеально подходит для хoхлов: "Коли шансы на нуле, Ищут злата и в золе!"
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фил филька
фил филька
все таки упоротые, путин для вас очень важен. от слова охренеть как. вы даже каждую фразу его обсуждаете. а если вдруг путин чихнет то это как минимум пара статей на обозе и ваших комментариев за сотню)))
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