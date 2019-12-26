"І какав, напевно, погано": Путін поскаржився на недосип і нарвався на сміх

Президент Росії Володимир Путін поскаржився на поганий сон в останні кілька днів після зауваження мільярдера Геннадія Тимченко про те, що потрібно приділяти час тренувань з хокею.

Відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter. Мережа відреагувала хвилею коментарів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"Чи не висипався в останній тиждень, мало спав – 4-5 годин", – сказав Путін.

Тимченко: Треба все-таки приділяти час тренувань

Путін: Чи не висипався в останній тиждень, мало спав - 4-5 годин pic.twitter.com/njaBoezpNr - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 26, 2019

"Старече безсоння. У багатьох є такий дід, який постає в 5 ранку і всіх за*бує", – пишуть в мережі.

"І какав, напевно, погано", – коментують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі.

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