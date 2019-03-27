"І бомбити не довелося": в мережі висміяли "телепортацію" забору в Росії

Користувачі мережі висміяли чергове "досягнення" Росії. У соцмережах стало набирати популярність відео про "телепортацію" паркану в Воронежі.
Відео зі зникаючим парканом опублікувало в Facebook співтовариство "Раисся Тудей".
"Нові способи телепортації, що не мають аналогів були випробувані в квітучому Воронежі!" – йдеться в повідомленні.
На відео показано, що під час потопу в місті кам'яний паркан буквально звалився під землю. Відзначимо, що в березні в Воронежі відбулося справжнє стихійне лихо, внаслідок чого прорвало труби водопроводу.
Користувачі мережі обговорювали безпорадність міської влади, і бажали, щоб така ж стіна впала в московському Кремлі.
"Впала стіна, що багато років розділяла Західний і Східний Воронеж", "Це вам не якась голлівудська комп'ютерна графіка і ретушування! Ух! Пишаюся!", "Якби не вчені Сколково паркан би телепортували солдати НАТО!","Пора вже на Червоній Площі застосовувати!","Стабільність рухнула","І бомбити не довелося","Шкода, що не Кремль", "Копперфільд заздрить", – писали в мережі.
Скріншот
Скріншот
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