Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що лікується в лікарні від двосторонньої пневмонії.

Як передає НТВ, Пєсков, який напередодні розповів про зараження коронавірусом, самоізолювався 1 травня після того, як дізнався про хворобу колеги. Симптоми з'явилися пізніше, і в лікарню Пєсков приїхав уже з пневмонією.

"Зараз лікуються вдома навіть із пневмонією, якщо вона, наприклад, одностороння. Коли вона двостороння, вибору немає. У цій хворобі головне не пропустити. Вірус цей абсолютно кровожерний. Хоча, слава богу, лікарі вже мають досвід у боротьбі з ним, але все одно частка непередбачуваності, пов'язана з індивідуальними особливостями, завжди присутня", – сказав спікер Путіна.

"Що стосується дому, то, звичайно, ось ці дні для нас дуже непрості. Домашні ж тепер, що називається, контактні, і захворіють вони, не захворіють... Ми цього не знаємо", – додав він.

Путін і Пєсков Газета.ру

Як писав OBOZREVATEL, Пєсков стверджував, що востаннє публічно з'являвся 30 квітня на нараді у глави держави Володимира Путіна.

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