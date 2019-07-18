"Хворі почекають!" Патріарх Кирил влаштував колапс у Підмосков'ї. Відеофакт

У Сергієвому посаді Московської області (Росія) через приїзд патріарха Російської православної церкви Кирила заблокували роботу машин "швидкої допомоги".
Підтверджувальне відео з'явилося на YouTube-каналі GROZNY TV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Очевидці розповіли, що співробітники правоохоронних органів забороняли медикам з місцевої підстанції виїжджати на виклики громадян. Причиною стало розташування станції швидкої – в центрі міста, по вулиці Піонерській, куди якраз прибув кортеж патріарха Кирила.
"Всі стоїмо і чекаємо. Сказано було: "Хворі почекають", – розповіла одна з лікарів.
Патріарх Кирил влаштував колапс у Підмосков'ї
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема і майже оголену дівчину в бікіні.
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