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"Хворі почекають!" Патріарх Кирил влаштував колапс у Підмосков'ї. Відеофакт

3.8т Читати матеріал російською

У Сергієвому посаді Московської області (Росія) через приїзд патріарха Російської православної церкви Кирила заблокували роботу машин "швидкої допомоги".

Підтверджувальне відео з'явилося на YouTube-каналі GROZNY TV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очевидці розповіли, що співробітники правоохоронних органів забороняли медикам з місцевої підстанції виїжджати на виклики громадян. Причиною стало розташування станції швидкої – в центрі міста, по вулиці Піонерській, куди якраз прибув кортеж патріарха Кирила.

"Всі стоїмо і чекаємо. Сказано було: "Хворі почекають", – розповіла одна з лікарів.

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Патріарх Кирил влаштував колапс у Підмосков'ї

Патріарх Кирил влаштував колапс у Підмосков'ї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема і майже оголену дівчину в бікіні.

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Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Теги
Новини Росії РПЦ
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Больных много - Патриарх один. Там это понимают в отличие от нас.
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Сташко Вова
Сташко Вова
Новикова Мавра, Да, да патриарх то поди точно один, вот приехал и звонков в скорую то и не стало, а нашто им эта скорая то , патриарх, который поди один то, приехал, и скорая и не нужна то никому стала, все в раз то и излечились
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Прохорен Юрий
Прохорен Юрий
Новикова Мавра, Просто мавра...
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