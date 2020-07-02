Хто зі світових лідерів підтримав "обнулення" Путіна: список

Лідери декількох іноземних країн привітали президента Росії Володимира Путіна "з успішним проведенням голосування" за поправки до Конституції.

З привітаннями, зокрема щодо "обнулення" його термінів, вони звернулися телефоном. Про це з посиланням на пресслужбу Кремля заявили в ефірі російського "Першого каналу".

Зазначається, що зателефонували главі РФ президент Азербайджану Ільхам Алієв, Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану – Емомалі Рахмон та Узбекистану – Шавкат Мірзійоєв.

Лідери країн привітали Путіна з "обнуленням" (1tv.ru)

"Вони зазначили, що результати волевиявлення переконливо свідчать про широку підтримку суспільством курсу на соціально-економічний розвиток країни та зміцнення російської державності", – цитує прокремлівський канал повідомлення.

Також заявляється, що "теплі слова щодо успішного голосування" Путін отримав і від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: