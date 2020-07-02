Хто зі світових лідерів підтримав "обнулення" Путіна: список
Путіна привітали з "обнуленням" президентських термінів. (kremlin.ru)
Лідери декількох іноземних країн привітали президента Росії Володимира Путіна "з успішним проведенням голосування" за поправки до Конституції.
З привітаннями, зокрема щодо "обнулення" його термінів, вони звернулися телефоном. Про це з посиланням на пресслужбу Кремля заявили в ефірі російського "Першого каналу".
Зазначається, що зателефонували главі РФ президент Азербайджану Ільхам Алієв, Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану – Емомалі Рахмон та Узбекистану – Шавкат Мірзійоєв.
Лідери країн привітали Путіна з "обнуленням" (1tv.ru)
"Вони зазначили, що результати волевиявлення переконливо свідчать про широку підтримку суспільством курсу на соціально-економічний розвиток країни та зміцнення російської державності", – цитує прокремлівський канал повідомлення.
Також заявляється, що "теплі слова щодо успішного голосування" Путін отримав і від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
За ухвалення поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. У такий спосіб росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.
Західні ЗМІ опублікували бурхливу реакцію на "обнулення" президента Володимира Путіна. Вони назвали результати очікуваними, а також наголосили на тому, що шокувало спостерігачів.