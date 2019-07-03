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Хто загинув на "Лошарику": розкрилися нові дані про згорілих у Росії підводників

16.5тЧитати матеріал російською

ЗМІ дізналися імена ще двох загиблих у результаті пожежі на підводному станції Північного флоту Росії в Баренцевому морі.

Зокрема, один із них – Герой Росії капітан 1-го рангу Долонський Денис Володимирович. Він був командиром постраждалого підводного човна "Лошарик", повідомляється в Telegram-каналі Baza. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що звання Героя Росії Долонський отримав близько 6-7 років тому. Цієї нагороди, за деякими даними, він був удостоєний за дослідження Арктики і Антарктики.

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У Росії заживо згоріли підводники

У Росії заживо згоріли підводники

Ще одним Героєм Росії, загиблим на підводному човні "Лошарик", виявився випробувач глибоководної військової техніки, капітан першого рангу Микола Іванович Філін. Героєм Росії він став у 2018 році.

Денис Долонський з сім'єю

Денис Долонський з сім'єю

Микола Філін

Микола Філін

Раніше повідомлялося про загибель на цьому об'єкті капітана 1-го рангу Андрія Воскресенського.

При цьому виданню "Фонтанка" вдалося дізнатися, що моряки, загиблі у результаті пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті, значилися в списках особового складу однієї з військових частин Санкт-Петербурга.

Відзначається, що частина є секретним об'єктом, у відкритих джерелах вона відзначена як "експлуатант атомних глибоководних станцій". Підкреслюється, що підрозділ підпорядкований Головному управлінню глибоководних досліджень Міністерства оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що серед загиблих моряків-підводників на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" у Баренцевому морі були 7 капітанів 1 рангу і 2 героя Росії.

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