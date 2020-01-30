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30 січня • оновлено в 17:51
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Хто врятував Росію після розпаду СРСР від вимирання: несподівані дані

2.8т
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У 1991 році, після розпаду СРСР, Росію, яка поринула в кризу, у першу чергу, рятували човники і кооператори.

З цим фактом погодився колишній начальник експертного управління адміністрації президента Росії Симон Кордонський в інтерв'ю "Лента.ру". За його словами, вони врятували себе від голоду.

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Розпад СРСР

Розпад СРСР

Ілюстрація

"Промисли, самозайнятість в Росії – це не якесь чудове, казкове життя. Це спосіб виживання. Сьогодні людина курник будує, завтра хліб пече, післязавтра гриби збирає. Спеціальності немає. Просто люди, може і погано, але все вміють робити. Або намагаються все робити, тобто виживають", – розкрив він деталі реального життя в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що вклади радянських громадян знецінилися в останні роки існування СРСР, коли держава друкувала занадто багато грошей.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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