Хто такий Віталій Наливкін і що він творить: фото і відео

На просторах мережі набирає популярність вигаданий персонаж Віталій Наливкін, в якому об'єднали характеристики середньостатистичного регіонального депутата в Росії.

Сатиричні відео з ним публікуються на каналі в YouTube "BARAKuda".

Наливкін нібито працює головою виконкому Уссурійська, - неіснуючого органу влади.

У кожному ролику жителі населеного пункту встають перед новою проблемою (серед яких дефіцит місць в освітніх установах, будинки в аварійному стані, забрудненні водойми та інші), а вигаданий політик в результаті успішно її вирішує.

Депутат використовує для цього досить ексцентричні методи.

Зокрема, він позбавляє людей від іржавої води шляхом перекриття водопостачання в цілому, чистить озеро бочкою хімікатів та пляшкою Domestos, вирішує проблему теплопостачання установкою металевих баків для багать на вулиці, запобігає епідемії "коронавируса", самостійно змінюючи імовірно хворим діагноз, тощо.

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Ось пара кадрів з роликів:

На чолі проекту стоїть Андрій Клочков, який керує великою командою акторів, сценаристів і технічного персоналу. Кожне відео обходиться в 5-10 тисяч рублів (близько 2-4 тисяч гривень за поточним курсом).

Персонажі і обстановка мають цікаві акценти і деталі, а гумористичні сюжети привертають увагу до реальних проблем Росії, які не вирішуються роками, через що популярність проекту тільки зростає.

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Зараз на канал підписано вже майже 65 тисяч осіб, а ролики збирають в середньому по 300-500 тисяч переглядів.

Дивіться найпопулярніші відео на каналі:

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