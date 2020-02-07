Хто такий Сергій Вольф і як він потрапив в скандал з убивством ветеранів, фото

У російському місті Кіров знайшли медбрата-анестезіолога Сергія Вольфа, який нібито під час виконання службових обов'язків безкарно вбив щонайменше десятьох ветеранів.

Дехто від його імені розповів в мережі про ці злочини.

Хтось анонімно став обурюватися, як можна мучити тварин, які не можуть дати здачі. Він заявив, що таких людей потрібно вбивати, після чого почав стверджувати, що сам є медиком і вбив вже більше десяти чоловік, відключивши їх від апарату штучної вентиляції легенів.

Ось фрагменти цього листування:

В ході розмови невідомий показав фотографію зброї на медичній формі - прізвище закрито, але там можна побачити бейдж медбрата-анестезиста Сергія Володимировича.

Користувачі мережі знайшли людину, чия спеціальність і ім'я збігаються з даними на формі, - деякий Вольф Сергій Володимирович працює в "Кіровському обласному госпіталі для ветеранів війн".

Дивіться фото цієї людини:

На даний момент представники ЗМІ вже зверталися до керівництва закладу з проханням про перевірку, чи може Вольф дійсно бути тим анонімом-маніяком, але начальник Олександр Розуван відмовився.

За його словами, особисто він інформації про інцидент не має.

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