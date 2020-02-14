Хто такий Патрушев, якому приписують зустріч із Зеленським та Кернесом

Колишній директор ФСБ і нинішній секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев за останні два дні став героєм новин і буквально підірвав інформаційний простір.

У четвер, 13 лютого, журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомили, що саме Патрушев провів таємну зустріч в Омані на початку січня цього року з українським президентом Володимиром Зеленським. З їхніх слів, Зеленський для повернення з Оману до Києва 8 січня нібито використовував той самий лайнер, яким напередодні в Оман прибув Патрушев. Йдеться про чартерний літак Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN.

Схеми Скріншот

Окрім цього, як стверджують журналісти, в кінці грудня мер Харкова Геннадій Кернес відвідував Москву під приводом необхідності полікувати зуби. Але насправді, судячи з розслідування журналістів, він зустрічався там саме з Патрушевим.

Володимир Зеленський і Микола Патрушев

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна назвав брехнею інформацію про поїздку секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева в Оман. В Офісі президента України факт зустрічі Зеленського і Патрушева теж спростували і заявили, що подадуть до суду на журналістів і вимагатимуть спростувань і вибачень.

OBOZREVATEL розповідає про те, хто такий Микола Патрушев і що входить у сферу його відповідальності.

Микола Патрушев, 68 років, – один із п'яти високопосадовців у Кремлі, які ухвалюють найважливіші рішення внутрішньої та зовнішньої політики Росії. Раду безпеки очолює з травня 2008 року. До того 9 років керував Федеральною службою безпеки Росії. Народився у Ленінграді. В органах державної безпеки з 1974 року.

Його називають одним із найбільш наближених людей до Володимира Путіна, має безперечну вагу серед всіх російських силовиків. Входить до т.зв. партії яструбів, які виступають за агресивну зовнішню політику Росії. Вважає Крим російською територією і впевнений, що в Україні виросло ціле покоління, отруєне ненавистю до Росії і міфологією "європейських цінностей".

"Українці болісно і жорстко протверезіють, і сподіваюся, це відбудеться найближчим часом. Незалежно від подальшого розвитку подій значущість одне для одного – Росії та України – збережеться. Україна просто не зможе успішно розвиватися без Росії, подобається це комусь чи ні", – заявив він у інтерв'ю російським ЗМІ у жовтні 2014 року.

У 2016 році суддя Високого суду Британії Роберт Оуен в ході оголошення результатів громадського дізнання у справі Олександра Литвиненка сказав, що "швидше за все, вбивство схвалили особисто глава ФСБ Микола Патрушев і Володимир Путін".

"Патрушев колись був моїм помічником, політичних поглядів при мені тоді він не висловлював. Займався поточними справами, але виявив лояльність до нового режиму. Тепер син Патрушева при справі. Загалом, ця опора на людей, яким можна довіряти незалежно від їхніх політичних поглядів і навіть не зовсім чистого минулого, якщо брати Кримінальний кодекс. Найголовніше – це відданість керівнику, тоді все буде гаразд", – так в інтерв'ю OBOZREVATEL Патрушева характеризував його колишній начальник по КДБ, колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ і генерал-майор Олег Калугін.

6 квітня 2018 року Патрушев був включений до санкційного списку США серед 17 посадовців та 7 бізнесменів із Росії, наближених до Володимира Путіна.

Одружений. Старший син Дмитро – в.о. міністра сільського господарства Російської Федерації з 18 травня 2018 року. Молодший син Андрій у липні 2003 року закінчив Академію ФСБ Росії, голова ради директорів "ЦентрКаспнафтогазу" – спільного підприємства "Газпрому" і ЛУКОЙЛу.

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