Хто така Владлена Мішустіна і чому навколо її фото ажіотаж

Владлена Мішустіна – це дружина нового прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Навколо її фотографії в мережі розгорівся справжній ажіотаж: її виявилося не так-то просто відшукати.

Зрештою, знахідкою похвалилася журналістка Анастасія Горшкова. Вона на своїй сторінці опублікувала фото, де Владлена Мішустіна – праворуч.

Зліва на цьому фото сестра Мішустіна Наталія Стеніна, в центрі - мама Мішустіна (імовірно, Луїза Михайлівна).

У нижньому ряду - старші сини Михайла Мішустіна Олександр і Олексій, зараз вже студенти Баумановки, згідно з даними "Відкритих медіа".

Це фото було знайдено на "Одноклассниках" у Наталії Стеніної. "Відкриті медіа" наводять скріншот:

Скріншот з ВК Михайла Стеніна

"Відкриті медіа" також опублікували ще одне цікаве фото, де на передньому плані також імовірно Владлена Мішустіна, а на задньому плані сидить сам Михайло Мішустін.

Воно знайдено на сторінці Вконтакте племінника прем'єр-міністра Михайла Мішустіна – Михайла Стеніна (сина Наталії Стеніної) – цей його аккаунт закритий.

Журнал Forbes в 2016 році включив Владлену Мішустіну в список найбільш заможних дружин чиновників.

Вона була на 9-му місці в списку на підставі її декларації за 2014 рік.

За останні 9 років Владлена Мішустіна заробила майже 800 мільйонів рублів (близько 300 тис. гривень), як слідує з її податкових декларацій.

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