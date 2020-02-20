Хто така Тетяна Бакальчук: що відомо про найбагатшу жінку Росії

Співзасновниця і власниця онлайн-рітейлера Wildberries Тетяна Бакальчук стала найбагатшою жінкою Росії за версією Forbes. Її статки було оцінено в 1,4 мільярда доларів.

Капітал Бакальчук за останній рік зріс на 400 мільйонів доларів. Вона обігнала лідера рейтингу – голову девелоперської компанії Iteco Management, вдову колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олену Батуріну. Хто така Тетяна Бакальчук і як вона заробила свої мільярди – в матеріалі OBOZREVATEL.

Тетяна Бакальчук РБК

Хто така Тетяна Бакальчук

Тетяна Бакальчук, росіянка з корейським корінням, народилася в Підмосков'ї, в 1975 році. Здобула вищу освіту викладача англійської мови, підробляла репетитором.

У 2004 році Бакальчук пішла в декретну відпустку в зв'язку з народженням дитини. Саме тоді вона разом з чоловіком Владиславом розпочала свій приватний бізнес. Спочатку складом товарів служила власна квартира Бакальчук, а продавало подружжя одяг з каталогів Otto Group, але їх стартап стрімко розвивався. Уже в 2005 році був заснована торгова марка Wildberries і з'явилася можливість продажу товарів інших виробників.

У 2016 році Тетяна Бакальчук увійшла в топ-3 найбагатших жінок Росії, в 2017 році опустилася нижче трійки рекордсменів, але повернулася вже в 2018-м, посівши друге місце. У 2020 році російська версія журналу Forbes поставила Тетяну Бакальчук на перше місце, як володарку найбільшого фінансового капіталу в РФ.

Що таке Wildberries

Wildberries – найбільший інтернет-магазин Росії, який надає доступ до 3,6 мільйонів видів товарів. Станом на 2020 рік в компанії, яка починалася з двох осіб, працює 15 тисяч співробітників.

Топ-7 цікавих фактів про Тетяну Бакальчук

Створення сайту інтернет-магазину Wildberries обійшлося Бакальчук в 700 доларів.

Спочатку бухгалтерією Wildberries займався батько Тетяни Бакальчук.

Тетяна Бакальчук – інтроверт і непублічна людина. Коли інформація про неї, як російську мільйонерку, з'явилася в мережі, багато хто вважав Бакальчук міфом.

За 2019 рік статки Бакальчук зросли на 400 мільйонів доларів.

Wildberries був одним з перших великих мережевих магазинів одягу в російськомовному сегменті Інтернету.

Тетяна Бакальчук

У 2019 американський Forbes визнав Бакальчук однією з найпомітніших нових мільярдерів цього року, включивши її в один список з засновницею Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер і колишньою дружиною засновника Amazon Маккензі Безос.

Кожну секунду в магазині Тетяни Бакальчук Wildberries робиться три замовлення.

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