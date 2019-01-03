Хто привів Путіна до влади: в Росії згадали "співучасників"

Коло людей, яке 2000 року привело до влади в Росії президента Володимира Путіна, визначає його тодішніх "співучасників".

Про це написав у своєму блозі для "Ехо Москви" російський опозиційний політик Борис Вишневський. Такою була його реакція на фільм Віталія Манського "Свідки Путіна".

За його словами, це зробили "не православні чекісти і не попи у штатському, не чинні "силовики" і не колишні комуністичні номенклатурники".

Володимир Путін і Борис Єльцин ТАСС

При цьому він чітко вказав на тих, хто тоді допоміг Путіну прийти до влади: "Це зробили Борис Єльцин і його "сім'я" (як у вузькому, так і в широкому сенсі), забезпечуючи собі недоторканність. І це зробили ті, хто тоді вважався демократами і лібералами, реформаторами і західниками різного ступеня поміркованості. Єгор Гайдар і Анатолій Чубайс, Сергій Кирієнко і Олексій Кудрін, Дмитро Козак і Михайло Касьянов, Валентин Юмашев, Петро Авен, Олександр Волошин та багато, багато інших".

За словами Вишневського, незабаром ті, хто називав Путіна "політиком нового покоління", розчарувалися і багато хто пішов в опозицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, силові клани "друзів" Володимира Путіна б'ються за вплив і близькість до свого лідера. Нещодавній провал ГРУ через викриття отруйників Скрипалів, а також неузгоджене введення санкцій проти України демонструють неспокій у Кремлі.

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