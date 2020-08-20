Хто приніс чай Навальному в аеропорту: з'явилося відео з камер спостереження

Склянку з чаєм російському опозиційному політику Олексію Навальному в кафе аеропорту в Томську приніс співробітник "Фонду з боротьби з корупцією" та його помічник Ілля Пахомов.

Telegram-канал Mash опублікував відео з камер спостереження в аеропорту. На ньому видно столик, за яким сидів Навальний.

"Схоже, в кафе, де був куплений напій, не могли знати про те, кому він призначався", – зробило висновок видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: