В ніч з 9 на 10 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали тристоронню заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Єреван зобов'язаний повернути Азербайджану райони, що входять в так званий карабахський пояс безпеки, під контроль Баку переходить стратегічно важливий для обох країн місто Шуша. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розгортається миротворчий контингент РФ.

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Из всего этого напрашивается вывод, что Армения капитулировала, но это не совсем так. Главной проигравшей стороной в этом вооружённом конфликте стала Россия, которая развязала этот спор и держала его в замороженном состоянии долгие годы. Но теперь мы все видим, чем это закончилось — официальная Москва сдала Нагорный Карабах и предала Армению, которая является страной-членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Теперь потеря влияния России на Закавказье, а также на всём постсоветском пространстве — это лишь вопрос времени.

Карточный домик, который двадцать лет строил Владимир Владимирович, рассыпается. Первой на очереди станет ОДКБ, ведь с 27 сентября Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Беларусь, стоя в сторонке, наблюдали за тем, как Россия игнорирует обязательства, взятые по отношению к Армении в рамках региональной международной организации. ОДКБ была создана, в частности, для "защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов", но Армению, как одну из стран-членов, никто не защитил. Так какой тогда смысл всем постсоветским странам, не только странам-членам ОДКБ, оставаться на коротком поводе у Кремля, если Россия не сулит никому ни больших барышей, ни обеспеченной старости.

Кремлю не в первой нарушать международные обязательства. В частности, в 2014 году она нарушила Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, который подписала в 1994 году, как одна из стран-гарантов. "Что касается Будапештского меморандума 1994 года, в этом меморандуме РФ, США и Великобритания взяли на себя юридическое обязательство не применять против Украины ядерное оружие и не выдвигать угрозу применения ядерного оружия в отношении Украины. <…> Никаких других обязательств Россия на себя не брала, как не брали их США и Великобритания, — считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — В английском тексте меморандума присутствует слово "assurances", то есть "заверения в поддержке", но не "guarantees" (гарантии). Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово".

По отношению к Армении у Кремля есть не менее "веские" доводы. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна — член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства. В данном случае речь идёт об Армении, президент это чётко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах".

Другими словами, я не я, и котомка не моя.

Но какие бы аргументы не приводили в Кремле, всё, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, демонстрирует поражение России. Ввиду этого в российском информационном пространстве стартовала агрессивная информационная кампания. Эксперты разных мастей убеждают россиян, что: 1) Россия получила базу миротворцев в Нагорном Карабахе; 2) Турция не стала полноправным участником урегулирования конфликта; 3) Россия сохранила отношения с Азербайджаном и не допустила его окончательного дрейфа в сторону Турции; 4) дискредитация Пашиняна даёт возможность вернуть к власти в Армении лояльное к России правительство. А кто во всё это не верит, и требует русский щит на Царьграде, тот псевдопатриот.

Эти нарративы настолько неубедительны, что на них не стоит особо останавливаться. Армяне никогда не простят предательство россиян, так что Армения, какая бы власть не пришла на смену нынешней, навсегда уйдёт из сферы влияния России. Азербайджан, который при поддержке Анкары, разгромил Армению и Россию, окончательно примкнёт к сильной Турции. Анкара станет главным игроком в регионе, и турецкая армия — вторая по численности в НАТО — очень быстро покажет миротворческому контингенту РФ, где раки зимуют.

Хотя нет, нашёлся, как минимум, один человек, на которого кремлёвские нарративы подействовали. Вслед за информационной кампанией по интернету распространяется ролик, в котором бабушка (очевидно, российская) говорит следующее: "Ну что, мировое сообщество! Вы теперь убедилися, кто главный миротворец всего мира? Наш Владимир Владимирович. До тех пор, пока все убивали друг друга, все страны всё своё примешивали, всё кому-то со своими какими-то традициями, моментами, границами, мы терпели… И вмешивается Владимир Владимирович, наш дорогой. И своим умом, и своим авторитетом всех умиротворяет. И закончилась война, и все люди будут живы. Вот уж поистине миротворец всего мира. Прекрасный, замечательный, красивый, милый, умный, дорогой Владимир Владимирович, Вам ещё триста лет жить в этом мире для того, чтобы мир был во всём мире".

К слову, триста лет — это вряд ли, с учётом последних слухов о болезнях (то ли Паркинсон, то ли онкология) российского президента.

Но мы не об этом.

Начиная с 1992 года РФ была одной из сторон нагорнокарабахского конфликта, и была заинтересована в создании буферной зоны, которая будет отвечать за отражение нападения от возможных врагов с кавказского направления. С момента распада СССР Россия получила практически весь союзный ресурс: постоянное членство в Совбезе ООН с правом вето, ядерный потенциал, дипломатов советской закалки, которые прошли не один пусть в урегулировании конфликтов в разных уголках мира. Турции, Азербайджану, Армении, Ирану и прочим странам было трудно конкурировать с такой державой. Конфликт в Нагорном Карабахе тлел, периодически вспыхивая, а тем временем силы в регионе постепенно менялись. Турция окрепла, Азербайджан выбрал собственный путь развития, не оставшись под колпаком Кремля, как Армения.

Теперь же, когда в России царит военный, экономический и кадровый упадок, на первый план выходят другие игроки, которые сами создают свою историю и не оглядываются на былые заслуги и возможности РФ.

Новинки российской техники, используемые армянами, не зарекомендовали себя, ведь турецко-азербайджанские аналоги оказались эффективней и надёжней как в Ливии, так и в Карабахе.

Дипломатический корпус РФ, который мог повлиять на ход событий и создать куда более выгодные позиции для России в тех же международных организациях, также не оправдал надежд. Сергей Лавров — один в поле не воин, и давно просится на пенсию, но его не отпускают, ведь заменить некем. Даже постпред РФ при ООН Василий Небензя, которого неофициально считают правой рукой главы МИД РФ — это не тот человек, которого будут слушать иностранные дипломаты и, тем более, договариваться с ним о чём-то. В отличии от предыдущего постпреда, Виталия Чуркина, которого не любили, но уважали и садились с ним за стол переговоров, Небензю мало кто воспринимает всерьёз. Кроме как наложить кучу (зачёркнуто) "вето" на резолюции Совбеза ООН, которые не отвечают интересам Кремля, он больше ничего не может.

Недавний инцидент, который случился в Абхазии, демонстрирует уровень российской дипломатии во всей красе. 4 ноября Telegram-канал APELSIN сообщил, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба попытался изнасиловать российского врача, которая приехала работать в госпиталь. Девушка обратилась за помощью в посольство, но уже через день посол России Алексей Двинянин выступил с заявлением: "Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан".

Россия, которая получила после распада СССР мощную армию и сильный дипломатический штат всё, всё потеряла — всего за двадцать лет президентства Владимира Путина. В развязанном россиянами нагорнокарабахском конфликте Кремлю пришлось сдавать свои удобные позиции и садиться за стол переговоров с Азербайджаном. К этому моменту было проиграно многое, и уже не было козыря в рукаве, который помог бы избежать неприемлемого исхода. Так что России ничего не осталось, как сдать Нагорный Карабах и предать Армению.

Чем это аукнется, увидим совсем скоро.