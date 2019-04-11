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Хто б сумнівався: Росія знайшла в перевороті у Судані слід України

1.2тЧитати матеріал російською

У Росії військовий переворот у Судані пов'язали з подіями в Україні 2014 року, коли відбулася Революція Гідності.

Про це у Facebook повідомив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Російський політик зазначив, що поки наважується судити "хто там правий, а хто ні".

"Нагадаю свою принципову позицію заперечення сценаріїв неконституційної зміни влади в принципі — чи то в Україні, чи в Туреччині, Сирії, Венесуелі чи десь іще", — заявив він.

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Косачов також описав, які "колосальні ризики" можливі в Судані, порівняв збройний переворот із Євромайданом.

"Бо цієї миті перестає діяти порушена таким чином конституція. З усіма можливими наслідками, включаючи верховенство конституційного принципу територіальної цілісності країни. Коли етноси, які населяють країну, не підтримують переворот, вони отримують законне право на самовизначення. Я зараз не про Судан. Я про Україну і Крим у 2014 році", — заявив російський сенатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Судані відбувся військовий переворот.

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Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
В Судане стрыбают негры, а на Украине кастрюлеголовые нерабы. Вот и вся разница. А бардак,он и Африке бардак
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Кто бы говорил,про конституцию... Мордорское опг...
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Иванов Петр
Иванов Петр
Там о "следе" Речь не идет, говорят к чему может привести. Просто сравнивают бардак в Судане и хохлостане.
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