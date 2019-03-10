"Христос Воскрес – фейк?" У Росії розгорівся скандал

Новинний інтернет-ресурс "ТочкаНьюс" офіційно попросив роз'яснень у прес-служби нелегітимної Держдуми РФ у питанні: чи вважається використання фрази "Христос воскрес" в публічних матеріалах фейком?

Про це повідомляється на сайті видання. Крім цього, інформаційне агентство вимагає роз'яснити: чи є факт воскресіння Христа фейком? А також просить уточнити, які штрафи і санкції будуть застосовуватися проти ЗМІ за "зухвале освітлення чергового фейкового свята в Росії"?

Скріншот звернення tochkanews.ru

Тепер, переконаний головний редактор "ТочкаНьюс" Дмитро Фомінцев, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну доведеться офіційно відповісти на надзвичайно важливе для Росії питання: чи воскрес Ісус Христос офіційно?

Такий незвичайний запит пов'язаний з прийняттям в Росії закону, що забороняє публікацію і поширення недостовірної інформації. Проголосований Держдумою 7-го березня 2019-го року документ вже прозвали "законом про фейки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії в першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "в разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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