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"Христос Воскрес – фейк?" У Росії розгорівся скандал

3.5тЧитати матеріал російською

Новинний інтернет-ресурс "ТочкаНьюс" офіційно попросив роз'яснень у прес-служби нелегітимної Держдуми РФ у питанні: чи вважається використання фрази "Христос воскрес" в публічних матеріалах фейком?

Про це повідомляється на сайті видання. Крім цього, інформаційне агентство вимагає роз'яснити: чи є факт воскресіння Христа фейком? А також просить уточнити, які штрафи і санкції будуть застосовуватися проти ЗМІ за "зухвале освітлення чергового фейкового свята в Росії"?

Скріншот звернення

Скріншот звернення

tochkanews.ru

Тепер, переконаний головний редактор "ТочкаНьюс" Дмитро Фомінцев, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну доведеться офіційно відповісти на надзвичайно важливе для Росії питання: чи воскрес Ісус Христос офіційно?

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Такий незвичайний запит пов'язаний з прийняттям в Росії закону, що забороняє публікацію і поширення недостовірної інформації. Проголосований Держдумою 7-го березня 2019-го року документ вже прозвали "законом про фейки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії в першому читанні підтримали проект закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет. Якщо ідея буде підтримана і у другому читанні, то росіян "в разі небезпеки" зможуть позбавити доступу до мережі.

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Теми
Великденькурйози
Місце
РосіяЄкатеринбург
Теги
ЗМІРосіяНовини РосіїкурйозДержавна Дума Росії
Джерело
Джерело:ТочкаНьюз
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Юг Руси
Юг Руси
Специально для Обоза и скакуасов - "7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах. Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию."
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Д Алексей
Д Алексей
Тролить опг озеро уважуха)))
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