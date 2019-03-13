Ховали окремо у закритій труні: у таємниці перевалу Дятлова прояснили радіоактивний слід

Радіоактивний слід у таємниці загибелі туристів на перевалі Дятлова був ще більш "підігрітий" тим фактом, що один із загиблих у минулому працював на підприємстві, пов'язаному з виготовленням ядерної зброї.

Крім того, на речах деяких туристів після їх смерті були виявили радіоактивність частки, пише "Газета.ру". Йдеться про Георгія Кривоніщенка. Його труп був виявлений 26 лютого 1959 року разом із тілом Юрія Дорошенка поруч з багаттям під кедром в 1,5 км від намету.

Це були перші з загиблих туристів, знайдені пошуковими системами. Кривоніщенко зустрів смерть у спідній білизні. Його руки були пошкоджені сильними опіками.

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Як з'ясувалося, він працював виконробом (за іншими даними, інженером) у будівельному тресті при комбінаті №817 (об'єднання "Маяк" з виробництва компонентів ядерної зброї). Правда, перед фатальним походом молодий спеціаліст звільнився з підприємства.

Навколо особистості цього туриста досі виникає багато запитань. Багатьох турбує і той факт, що його ховали окремо.

"Перед похороном Юру у закриту цинкову труну поклали. У будинок його не піднімали, привезли у двір. Потім труну в церкві при кладовищі поставили. Але не відспівували. Тоді не прийнято було. Потім мама сказала – залиште мене одну. Всі вийшли з церкви. Вона хвилин 10 була там, плакала, напевно. А потім вже поховали і все", — розповідав старший брат Кривоніщенка.

Однак більше ніяких подробиць родичі не знають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розкрили подробиці загибелі ще одного учасника групи Ігоря Дятлова Рустема Слободіна. За словами родичів, він був витривалим і спортивним, досвідченим туристом, але це не врятувало його від загибелі у снігах з проломленою головою.

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