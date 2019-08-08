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"Ховайтеся, поки не почалося!" Москву раптово охопила паніка: в чому справа

10.1т Читати матеріал російською

Увечері 8 серпня в російській столиці Москві перервали мовлення федеральних телеканалів заради повідомлення про бурю, що насувається.

Штормове попередження розповсюдило МНС РФ. Там обіцяють 10 балів за шкалою Бофора, вітер до 25 м/с і зливу, повідомляє "Медуза".

Відзначається, що на екрані на синьому тлі з'явилося повідомлення, в якому жителів Москви і Підмосков'я закликали ховатися в капітальних будівлях під час шторму. За словами телеглядачів, попередження передавали більше десяти хвилин.

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Після цього мовлення телеканалів перервали на 20 хвилин. Як стверджують в "Останкіно", через технічні роботи.

Ілюстрація. Негода в Москві

Ілюстрація. Негода в Москві

КП

Про ураган попереджали також на вулицях по гучному зв'язку. Подекуди навіть включили сирени, передає НТВ у Telegram.

"Закривайте вікна, ховайтеся, поки не почалося!" – пишуть журналісти.

Раніше синоптики рекомендували жителям і гостям столиці за можливості не виходити на вулицю. А опинившись поза будівлею, не підходити до дерев, рекламних щитів і хитких конструкцій.

"Ховайтеся, поки не почалося!" Москву раптово охопила паніка: в чому справа

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

У селі Молога Білгород-Дністровського району через негоду зійшов селевий потік, який убив одну людину. Він був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

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Росія Москва
Теги
злива Новини Росії видео
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ШАМАНЫ НА ВЫХОД СПАСАТЬ ПАРАШУ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Предупреждение о шторме это нормально, потом меньше будет визга всякой либерастни, типа почему не предупредили, мы не спрятались и путен в этом виноват.
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