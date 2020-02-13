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13 лютого • оновлено в 14:49
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"Хотів підім'яти Лукашенка": у Росії розкрили хитрий план Путіна з утримання при владі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від пропозиції лідера РФ Володимира Путіна створити спільну союзну державу, тому йому довелося запустити внесення змін до Конституції, аби залишитися в Кремлі після 2024 року.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, тепер у Путіна є два варіанти: перейти в статус більш уповноваженого прем'єра або ж очолити Держраду, яка ухвалюватиме всі рішення в російській політиці.

"Путін справді хотів підім'яти під себе Білорусь: оголосити про створення нової Конституції, парламенту й президента, але зі старим прізвищем. Проте Лукашенко не прогинається і, видно, вже не прогнеться. Інші варіанти, типу приєднати Казахстан, тягнуть за собою багато витрат. Тому на перше місце вийшли сценарії перейти в статус прем'єра – більш уповноваженого, ніж президент – або ж створити нову структуру, яка буде підноситися над усіма чинним, і водночас не бути обраним президентом", – припустив Орєшкін.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

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Втім, за його словами, Путін не закриває жоден із вищеописаних сценаріїв, руки для наступних рухів у нього все ще розв'язані.

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"З огляду на останні зміни до Конституції, Кремль націлений на створення нової структури, яка буде підноситися над президентом, прем'єром і парламентом. Це Державна рада. Вона визначатиме основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики. До цього часу ними займався президент, але в Держради статус буде вищим. Вся влада в Росії переходить, грубо кажучи, в руки Держради", – запевнив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Леоніда Радзіховського, Володимир Путін більше не буде балотуватися на президентських виборах і може піти зі свого поста раніше, ніж у 2024 році.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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