"Хотіли півня або рейхстаг!" У Росії на Масляну спалили "Бастилію"

У суботу, 9 березня, в Росії напередодні завершення Масляної спалили макет вежі "Бастилії".

Свято для росіян пройшло в калузькому арт-парку Нікола-Ленінвець, повідомляє офіційний сайт заходу.

Відзначимо, що побудував макет башти російський художник Микола Поліський. Спалення "Бастилії" відбулося під керівництвом художника-перформансиста Германа Виноградова. Висота споруди для масляного спалювання склала 20 метрів.

За словами організаторів дійства, "Бастилія" в Калузькій області "не матиме жодного ув'язненого і згорить без революційних подій і при повній і рівній повазі до шанувальників Робесп'єра і Людовика XVI".

У мережі висміяли безглуздість спалювання "Бастилії" на Масляну.

"У нас не тільки бунт безглуздий і нещадний, але і свята точно такі ж. Спалення макета Бастилії в честь Масниці. Ще раз повільно. Спалення макета Бастилії в честь Масниці. Масляний Шабат ще не скінчився", – написав в Twitter користувач Новини Кафки.

У коментарях під постом також сміялися над таким святкуванням Масляни.

"Вони що і Бастилію теж брали?", "Тепер про це можна сказати правду - Так!", "Бастіліянаш причому надовго", "Їм пенсії спалили, а вони Бастилію!","Бастилію? Це натяк?","Палети це вам не л*йно, з ними працювати складніше. Може вони спочатку півня хотіли з них скласти, або рейхстаг який, але помучившись, вирішили, що і ху*ло дерев'яне теж прокотить","Скоро! Історичний шок! Бастилію виявляється знесли росіяни","Варвари палять Європу? Очевидно чимось з Китаю, хімією якийсь їх годують?","Рівень пи*деця у глибинного народу зашкалює!" – писали в мережі.

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