"Він постійно ховається": Путін прокоментував отруєння Скрипаля

Президент РФ Володимир Путін не вірить у те, що екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля могли отруїти представники британських спецслужб.
Таку заяву він зробив в ході інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну.
"Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю. Я не вірю... Якби хотіли отруїти, отруїли б", — цитує Путіна прес-служба Кремля.
Путін прокоментував отруєння Скрипаля
kremlin.ru
Також глава РФ зазначив, що не знає, де наразі знаходиться Скрипаль.
"Поняття не маю. Він же шпигун, він весь час ховається", — іронічно сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених — Олександр Петров і Руслан Боширов.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їх справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.
При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.
Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".
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