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Хотіла зробити селфі: у Росії сталася страшна НП з дитиною

2.3тЧитати матеріал російською

У Росії 13-річна дівчинка вистрілили в себе з травматичного пістолета, намагаючись зробити селфі.

Подія трапилася у Московській області. Дитина отримала вогнепальне поранення обличчя, повідомляє Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по регіону.

"Дівчинка, перебуваючи на другому поверсі дачного будинку, розташованого в Митищах, вирішила зробити селфі. Для цього вона без відома свого батька дістала з кобури його травматичний пістолет і в процесі фотографування себе, через власну необережність натиснула на курок пістолета, тим самим випадково зробила постріл в область свого обличчя", — повідомили у поліції.

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В результаті пострілу дівчинка отримала поранення з переломом нижньої щелепи.

В ході перевірки було встановлено, що зброя належала батькові дівчинки на підставі дозволу на зберігання і носіння. За фактом неналежного зберігання пістолета чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Кропивницькому кілер помилково застрелив не ту людину.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапское малолетнее быдло не сильно отличается от взрослых особей!
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