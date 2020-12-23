Ходорковський заявив, що Путін уже хоче піти, і розповів про можливого наступника

Президент Росії Володимир Путін хоче піти зі свого поста. Водночас він нікому не довіряє, отже, не може вибрати наступника.

Про це в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону заявив російський бізнесмен, громадський і політичний діяч Михайло Ходорковський. Зокрема, прокоментував питання про те, "чим і як закінчить" свою кар'єру російський лідер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він сам цього не знає. Хоче піти, без будь-якого сумніву. Але нікому не вірить – в інститути і до кінця в людей... Навіть Медведєву. І через це він, найімовірніше, в останній момент вирішить залишитися", – поділився думкою публіцист і ексглава нафтової компанії "ЮКОС".

За словами Ходорковського, Путін вважає, що без нього нікому забезпечити його ж безпеку. Також він підкреслив, що зараз розуміє главу РФ.

"Він не як Єльцин, який міг довіритися Путіну. Це моє уявлення про нього. Хоча у нього зараз уявлення, що він хоче піти", – висловив переконання бізнесмен.

Все ж зазначив, що в разі рішення про завершення президентства Путін постарається залишити після себе найбільш віддану людину, яка в той момент ще "не буде повністю зганьбленою".

"Це міг би бути Медведєв або який-небудь Наришкін, наприклад, або Дьомін. Але Путін вже давно управляється своїм оточенням. Адже всю інформацію, яку він вважає незалежною, насправді вже формує його оточення", – підсумував Ходорковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Михайло Ходорковський назвав Путіна бандитом, який опинився на місці президента Росії. Також зазначив, що "у бандита немає батьківщини".