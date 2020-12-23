Ходорковський: Путін – бандит, який опинився на місці керівника держави

Президент Російської Федерації Володимир Путін – бандит, який опинився на місці керівника держави, а "для бандита немає батьківщини".

Таку думку висловив російський бізнесмен, громадський і політичний діяч, публіцист, колишній глава нафтової компанії "ЮКОС" Михайло Ходорковський в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Росія для Путіна не є чимось таким, за що він готовий померти, вважає росіянин (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Путін – досить прагматична до останнього часу, прекрасно тактично мисляча людина, відмінний кадровик, він добре розбирається в людях, до останнього часу в усякому разі", – сказав Ходорковський.

Водночас глава РФ "абсолютний, кров від крові, плоть від плоті, бандит, не ФСБівець, а саме бандит", вважає він.

"У бандита немає батьківщини. Я думаю, що для Путіна Росія не є чимось, заради чого він готовий померти. Я думаю, що для нього це якась база, точка опори, але в принципі можна обійтися й без неї", – уточнив росіянин.

На його думку, цього абсолютно не розуміють на Заході.

"Тому що вони вважають, що є який-небудь Сі (глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. – Ред.), Путін і який-небудь Обама (експрезидент США Барак Обама. – Ред.). І вони однакові люди, однакові очільники держав, які бачать себе у владі, але головне для них все-таки побудова держави. Але це не так. Сі – авторитарний глава держави, Обама – не авторитарний, а Путін – це бандит, який опинився на місці керівника держави", – заявив Ходорковський.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Путін підписав закон про розширення гарантій недоторканності експрезидентів. Тепер колишнього главу РФ не можна буде притягнути до відповідальності, допитати або обшукати за абсолютно будь-які дії, навіть вчинені поза терміном президентських повноважень.

Також, згідно з документом, ускладнилася процедура позбавлення експрезидента недоторканності.