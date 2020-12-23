Ходорковський – про Лукашенка: його "з’їдять", у нього два роки

Російський бізнесмен Михайло Ходорковський заявив, що білоруси за допомогою росіян змусять самопроголошеного президента Олександра Лукашенка піти зі свого поста.

Такою думкою він поділився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, відповідаючи на питання про майбутнє Білорусі і долю її невизнаного лідера (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Лукашенка "з’їдять"... Білоруси за допомогою росіян. Це точно", – висловив упевненість Ходорковський.

За словами громадського і політичного діяча, білоруський політик поки виграв час. Зокрема, у нього є "до двох років".

"Білоруси – милі люди, і вони його не повісять", – жартома зазначив він і навів як приклад українців, які, на його думку, теж "проявили милосердя" щодо колишнього президента Віктора Януковича.

"Були б вони такими міцно пам'ятними, як наші більш західні друзі, поляки, наприклад... Але українці, як і росіяни, не особливо пам'ятають зла. Білоруси теж. Тому Лукашенка, думаю, теж не повісять", – висловився Ходорковський.

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