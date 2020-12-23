Ходорковський – про Лукашенка: його "з’їдять", у нього два роки
Російський бізнесмен Михайло Ходорковський заявив, що білоруси за допомогою росіян змусять самопроголошеного президента Олександра Лукашенка піти зі свого поста.
Такою думкою він поділився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, відповідаючи на питання про майбутнє Білорусі і долю її невизнаного лідера (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Лукашенка "з’їдять"... Білоруси за допомогою росіян. Це точно", – висловив упевненість Ходорковський.
За словами громадського і політичного діяча, білоруський політик поки виграв час. Зокрема, у нього є "до двох років".
"Білоруси – милі люди, і вони його не повісять", – жартома зазначив він і навів як приклад українців, які, на його думку, теж "проявили милосердя" щодо колишнього президента Віктора Януковича.
"Були б вони такими міцно пам'ятними, як наші більш західні друзі, поляки, наприклад... Але українці, як і росіяни, не особливо пам'ятають зла. Білоруси теж. Тому Лукашенка, думаю, теж не повісять", – висловився Ходорковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 вересня без оголошення і телетрансляції пройшла "інавгурація" Олександра Лукашенка. До того ж дату церемонії до останнього тримали в таємниці, не знали про неї навіть члени уряду Білорусі.
Представники білоруської опозиції засудили таку таємну "інавгурацію" політика, а громадяни вийшли на масові протести по всій країні.
Тоді знову не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей були затримані.
Разом із тим нещодавно сенат США схвалив законопроєкт, який відновлює санкції щодо чиновників, причетних до фальсифікації виборів президента в Білорусі і порушення прав людини.