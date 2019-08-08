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"Хочу, як в Україні!" У Росії зажадали покарати Сталіна

1.8т Читати матеріал російською

У Росії вимагають відкрити кримінальне провадження щодо радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Розпочати судовий процес хоче колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ Ігор Степанов, передає "Коммерсант".

Експравоохоронець має намір домогтися правової оцінки масових розстрілів і заслань, що проводилися за наказом НКВД №00447 від 30 липня 1937 року, підписаним лідером СРСР. При цьому в документі дано конкретні цифри: розстріляти 82,7 тис. осіб і ще 193,4 тис. осіб вислати у табори.

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Степанов вимагає, щоб Сталіна визнали "організатором масових вбивств, тобто геноциду православних священиків та інших громадян". Зазначається, що серед репресованих були і родичі росіянина – близько 20 осіб, здебільшого священики.

Заяву Степанова посилали до різних інстанцій, і в підсумку йому було відмовлено з формулюванням, що не знайдено "конкретних відомостей про обставини, що вказують на наявність ознак злочину" у діях Сталіна.

Йосип Сталін

Йосип Сталін

Зазначимо, що у своїй заяві колишній слідчий посилається на прецедент в Україні, де у 2010 році рішенням суду Сталін і низка радянських керівників були визнані винними в організації у 1932-1933 роках Голодомору-геноциду.

"Я хочу, як в Україні, щоб було підтверджено злочин Сталіна", – повідомив Степанов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео з акції "Дві гвоздики товаришу Сталіну" в Москві, на якому один з активістів кинув у пам'ятник зламані квіти з криком "Згори у пеклі, кат народу, вбивця жінок і дітей!"

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Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
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Перепил Недо
Перепил Недо
Вот кто бы перевёл этот московитский новояз на человеческий-"конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях Сталина.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
он присоединил западенцев, а предатели окраинцы взяли и плюнули в память своего благодетеля
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ни один вменяемый человек не станет отрицать преступлений, совершённых в стране во времена правления Сталина. В нашей истории, к сожалению, бывали не только положительные моменты. Но, во-первых, хорошего в прошлом найдётся тоже не мало, а во-вторых, Сталин уже многажды был осужден - как в СССР, начиная с XX cъезда партии, так и в постсоветское время. Мне кажется, следователь Степанов, как человек с высшим юридическим образованием, не может этого не знать - как и того, что хотя любой геноцид является массовым убийством, далеко не каждое массовое убийство правомерно называть геноцидом. А ещё мне кажется, что следователь Степанов просто пытается таким образом привлечь внимание к своей персоне. "Хайпануть", выражаясь языком современной молодёжи. :)
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