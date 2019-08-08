"Хочу, як в Україні!" У Росії зажадали покарати Сталіна

У Росії вимагають відкрити кримінальне провадження щодо радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Розпочати судовий процес хоче колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ Ігор Степанов, передає "Коммерсант".

Експравоохоронець має намір домогтися правової оцінки масових розстрілів і заслань, що проводилися за наказом НКВД №00447 від 30 липня 1937 року, підписаним лідером СРСР. При цьому в документі дано конкретні цифри: розстріляти 82,7 тис. осіб і ще 193,4 тис. осіб вислати у табори.

Степанов вимагає, щоб Сталіна визнали "організатором масових вбивств, тобто геноциду православних священиків та інших громадян". Зазначається, що серед репресованих були і родичі росіянина – близько 20 осіб, здебільшого священики.

Заяву Степанова посилали до різних інстанцій, і в підсумку йому було відмовлено з формулюванням, що не знайдено "конкретних відомостей про обставини, що вказують на наявність ознак злочину" у діях Сталіна.

Йосип Сталін

Зазначимо, що у своїй заяві колишній слідчий посилається на прецедент в Україні, де у 2010 році рішенням суду Сталін і низка радянських керівників були визнані винними в організації у 1932-1933 роках Голодомору-геноциду.

"Я хочу, як в Україні, щоб було підтверджено злочин Сталіна", – повідомив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео з акції "Дві гвоздики товаришу Сталіну" в Москві, на якому один з активістів кинув у пам'ятник зламані квіти з криком "Згори у пеклі, кат народу, вбивця жінок і дітей!"

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