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"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

1.3т Читати матеріал російською

У мережі опублікували смішне відео, на якому росіянин лякає свого маленького сина, який не хоче лягати спати, приходом президента РФ Володимира Путіна.

Відповідний ролик з'явився в акаунті Дмитра Смоловського в TikTok і швидко розлетівся по інших соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Так, між батьком і малюком відбувся такий діалог.

"– Будеш спати?

– Ні-і.

– А?

– Ні.

– Ти що, хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?

– Ні.

– Тоді нехай він прийде за тобою і забере тебе!

– Ні-і-і-і.

– І підвищить тобі пенсійний вік до 80 років. Ти хочеш цього?

– Ні-і-і-і-і.

– Спати будеш?

– Так.

– Ну все, тоді спати. Все, очі закривай."

"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

Скріншот з відео

"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на страшилку про Путіна. "Бідна дитина. А як же він піде в школу, де кругом висять портрети Путіна?", "Вкотре переглядаю і сміюся", "Піду-но я теж спати, на всяк", "Ви злякалися?Наклав у штани", – написали в коментарях.

"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу
"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу
"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії маленька дівчинка влаштувала істерику, вимагаючи повернути СРСР.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Такого вам не расскажут, свобода слова, йопта. Власти США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в небе над Донбассом пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Об этом рассказал в документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения. Фильм был опубликован на видеохостинге YouTube 20 июля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Полковник рассказал, что малайзийской стороне пришлось провести секретную операцию, чтобы заполучить бортовые самописцы. Чтобы попасть на место крушения, малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он подчеркивает, что то расследование, которое ведет Совместная следственная группа (JIT, ССГ), совершенно игнорирует Малайзию и те данные, которыми она располагает по катастрофе. «Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нёс ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — сказал Мохамад.
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