"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

У мережі опублікували смішне відео, на якому росіянин лякає свого маленького сина, який не хоче лягати спати, приходом президента РФ Володимира Путіна.
Відповідний ролик з'явився в акаунті Дмитра Смоловського в TikTok і швидко розлетівся по інших соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, між батьком і малюком відбувся такий діалог.
"– Будеш спати?
– Ні-і.
– А?
– Ні.
– Ти що, хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?
– Ні.
– Тоді нехай він прийде за тобою і забере тебе!
– Ні-і-і-і.
– І підвищить тобі пенсійний вік до 80 років. Ти хочеш цього?
– Ні-і-і-і-і.
– Спати будеш?
– Так.
– Ну все, тоді спати. Все, очі закривай."
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Користувачі бурхливо відреагували на страшилку про Путіна. "Бідна дитина. А як же він піде в школу, де кругом висять портрети Путіна?", "Вкотре переглядаю і сміюся", "Піду-но я теж спати, на всяк", "Ви злякалися? – Наклав у штани", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії маленька дівчинка влаштувала істерику, вимагаючи повернути СРСР.
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