"Хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?" Відео з переляканою дитиною з Росії повеселило мережу

У мережі опублікували смішне відео, на якому росіянин лякає свого маленького сина, який не хоче лягати спати, приходом президента РФ Володимира Путіна.

Відповідний ролик з'явився в акаунті Дмитра Смоловського в TikTok і швидко розлетівся по інших соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, між батьком і малюком відбувся такий діалог.

"– Будеш спати?

– Ні-і.

– А?

– Ні.

– Ти що, хочеш, щоб за тобою Путін прийшов?

– Ні.

– Тоді нехай він прийде за тобою і забере тебе!

– Ні-і-і-і.

– І підвищить тобі пенсійний вік до 80 років. Ти хочеш цього?

– Ні-і-і-і-і.

– Спати будеш?

– Так.

– Ну все, тоді спати. Все, очі закривай."

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на страшилку про Путіна. "Бідна дитина. А як же він піде в школу, де кругом висять портрети Путіна?", "Вкотре переглядаю і сміюся", "Піду-но я теж спати, на всяк", "Ви злякалися? – Наклав у штани", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії маленька дівчинка влаштувала істерику, вимагаючи повернути СРСР.

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