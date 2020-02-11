"Хоч викидай": пропагандисти Путіна безглуздо виправдалися за "літаючий вагон для худоби" з Уханя

У Путіна виправдалися за жахливі умови на борту літака, яким екстрено евакуювали росіян з епіцентру коронавіруса міста Ухань в Тюмень.

В ефірі телеканалу "Росія 1" пропагандист Євген Попов заявив, що всім не догодиш, і ніхто не задається простими питаннями, чому для транспортування був обраний військовий, а не пасажирський літак. Відповідне відео опублікував користувач Vіtаuskаs на сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Всім, зрозуміло, не догодиш. Кажуть, транспортний літак не комфортабельний, салон галасливий, годували армійським сухим пайком, хіба мало чого ще. При цьому активно постять і розміщують в мережі ось ці фотографії, мовляв, порівняйте дві евакуації з Ухані - росіян і громадян Узбекистану, Казахстану. У них літаки з м'якими кріслами. При цьому ніхто не задається абсолютно простими питаннями, що військовий ІЛ-76 після вірусу відмити, обробити, дезінфікувати гараздо простіше. А пасажирський лайнер з м'якими кріслами і обшивкою після такого транспортування хоч викидай", – сказав Попов.

Пропагандисти безглуздо виправдалися за "літаючий вагон для худоби" з Уханя Скріншот з відео

А все русофоби, які критикують літаючий вагон для худоби з відром замість туалету, можуть прямо зараз відправлятися мити після вірусу м'які крісла і комфортний інтер'єр фашистського вантажного Kalitta Air Boeing 747-400F (N705CK), яким проводилася евакуація американських громадян 😁 pic.twitter.com/ UWNH9swWpP - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 11, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, росіянам, яких евакуювали з епіцентру коронавіруса міста Ухань в Тюмень, довелося зіткнутися з жахливими умовами в літаку – відсутністю їжі, води і туалету протягом 12 годин.

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