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12 лютого • оновлено в 03:03
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"Хоч викидай": пропагандисти Путіна безглуздо виправдалися за "літаючий вагон для худоби" з Уханя

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У Путіна виправдалися за жахливі умови на борту літака, яким екстрено евакуювали росіян з епіцентру коронавіруса міста Ухань в Тюмень.

В ефірі телеканалу "Росія 1" пропагандист Євген Попов заявив, що всім не догодиш, і ніхто не задається простими питаннями, чому для транспортування був обраний військовий, а не пасажирський літак. Відповідне відео опублікував користувач Vіtаuskаs на сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Всім, зрозуміло, не догодиш. Кажуть, транспортний літак не комфортабельний, салон галасливий, годували армійським сухим пайком, хіба мало чого ще. При цьому активно постять і розміщують в мережі ось ці фотографії, мовляв, порівняйте дві евакуації з Ухані - росіян і громадян Узбекистану, Казахстану. У них літаки з м'якими кріслами. При цьому ніхто не задається абсолютно простими питаннями, що військовий ІЛ-76 після вірусу відмити, обробити, дезінфікувати гараздо простіше. А пасажирський лайнер з м'якими кріслами і обшивкою після такого транспортування хоч викидай", – сказав Попов.

Пропагандисти безглуздо виправдалися за "літаючий вагон для худоби" з Уханя

Пропагандисти безглуздо виправдалися за "літаючий вагон для худоби" з Уханя

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, росіянам, яких евакуювали з епіцентру коронавіруса міста Ухань в Тюмень, довелося зіткнутися з жахливими умовами в літаку – відсутністю їжі, води і туалету протягом 12 годин.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
літак пропаганда
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Все очень просто.РАсеяне для своей власти обычный безхребетный сктот..Значит,заслужили такого обращения.
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Ну а за какулями то сколько самолетов полетело? Или как всегда, на халяву к российским прицепом?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухим ли хрюкать в этой ситуации? Их вообще никто не забирает.
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