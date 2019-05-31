"Хлопчика нудить!" Реакція дитини на Путіна підірвала мережу

Мережу розсмішило відео, на якому зображена дитина на церемонії вручення орденів в Кремлі. Користувачі помітили одну особливість і пов'язали це з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відео опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter. Хлопчик сильно скривився, спробувавши лайм.

Однак в мережі почали жартувати про те, що насправді це реакція дитини на Путіна.

Реакція дитини на Путіна Скріншот

"Хлопчика тупо нудить від вигляду Путіна", - написав блогер Олексій Голобуцький.

Поки мама дивиться на Путіна: Кращий момент церемонії нагородження pic.twitter.com/jJOU7WZJ5x - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 30 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін неодноразово потрапляв у незручні ситуації з дітьми. Так взимку він сфотографувався з плаче дівчинкою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.