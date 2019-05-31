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"Хлопчика нудить!" Реакція дитини на Путіна підірвала мережу

4.9тЧитати матеріал російською

Мережу розсмішило відео, на якому зображена дитина на церемонії вручення орденів в Кремлі. Користувачі помітили одну особливість і пов'язали це з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відео опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter. Хлопчик сильно скривився, спробувавши лайм.

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Однак в мережі почали жартувати про те, що насправді це реакція дитини на Путіна.

Реакція дитини на Путіна

Реакція дитини на Путіна

Скріншот

"Хлопчика тупо нудить від вигляду Путіна", - написав блогер Олексій Голобуцький.

"Хлопчика нудить!" Реакція дитини на Путіна підірвала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін неодноразово потрапляв у незручні ситуації з дітьми. Так взимку він сфотографувався з плаче дівчинкою.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Green Gennadiy
Green Gennadiy
Какие же вы убогие....
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Чебан Борис
Чебан Борис
Тупость "Обозревателя" безгранична.
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