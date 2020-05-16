Хліб із цукром та іриски: у мережі згадали 12 солодощів з СРСР

За часів СРСР було багато солодощів, які можна було приготувати на швидку руку. Діти раділи хлібу з цукром і ірискам, розжувати які було просто неможливо.

Як пише видання onedio, серед найпопулярніших карамельні півники, халва і цукерки "Пташине молоко". У статті згадали 12 ласощів, які давно забуті в Україні.

Карамельні півники на паличці. Найчастіше їх можна було купити на ринку у бабусь. А форма могла бути яка завгодно – зайці, білки, рибки. Виготовлялися такі цукерки з паленого цукру. Причому, їх легко можна було зробити і вдома, ось тільки формочки для льодяників були далеко не у всіх.

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Хліб з цукром. За часів СРСР це було найулюбленіше і найдоступніше "тістечко".

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Згущене молоко. З нього робили торти, просочуючи коржі. А ще згущене молоко варили прямо у банці. Багато радянських школярів пам'ятають той страх, коли почув бабах на кухні і зрозумів, що згущене молоко вибухнуло і зараз звисає зі стелі, а батьки прийдуть з роботи з хвилини на хвилину.

onedio.ru

Іриски. Їх часто було неможливо розжувати, а після – боліли животи.

onedio.ru

Кисіль в брикетах. "Що значить, ви жувати кисіль?" – здивуються зараз діти. А справа в тому, що він був в брикетах і чекати, поки його зварять, просто не було сил, та й сухим він був набагато смачнішим.

onedio.ru

Халва в жерстяних банках. Тахінна, тобто з кунжуту, і най-найсмачніша!

onedio.ru

Хліб з соняшниковою олією і сіллю. Вдома їсти було нецікаво, потрібно було обов'язково вийти на вулицю і дражнити таким "бутербродом" інших дітей.

onedio.ru

Цукерки "Пташине молоко". Їх їли тільки у свята, а в звичайні дні коробка таких цукерок служила валютою: "Пташине молоко" дарували лікарям, вчителям та іншим потрібним людям.

onedio.ru

Смола і гудрон. Назвати їх делікатесами було складно, але як же радянським дітям хотілося жуйки, тієї самої, з "загниваючого заходу", яка вважалася розкішшю. Так що смолу і гудрон жували всі. Причому якщо перше було відносно безпечно для здоров'я, то з приводу другого такого не скажеш.

onedio.ru

Грінки. Якщо хліб трохи зачерствів, то його нарізали шматочками, умочували в яйце і відправляли на сковорідку.

onedio.ru

Тістечко "Картопля". Жодна кафешка не обходилась без цього десерту, і всюди його смак був різним. Робили його і вдома - вершкове масло, цукор, какао, молоко і, звичайно ж, печиво. Змішали, зліпили кульки, і готово.

onedio.ru

Домашні козинаки. У магазинах козинаки знайти було складно, тому робили їхні будинки: заливали очищені насіння саморобної карамеллю в формочках. Звичайно, такими козинаки можна було зламати зуб, але це ж такі дрібниці.

onedio.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР люди жили в квартирах на пташиних правах і в будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

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