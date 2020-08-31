Обещание Путина прислать в Беларусь карателей из РФ, прозвучавшее 27 августа на телеканале "Россия-1", напомнило психологический приём, использовавшийся в СССР. Если принять его во внимание, то станет понятней стратегия, используемая Кремлём.

Суть этого приёма – рядовой советский трудящийся гордо заявлял наезжающему на него начальству, что он психически больной и о том справка имеется. Поэтому лучше отстаньте от меня, поскольку я психованный и за свои действия не отвечаю. Я опять пойду к психиатру, а вы – к травматологу.

В 1979-1981 гг. наблюдал двух таких людей. Одного звали Юрий, он работал слесарем на заводе "КИНАП" и был профгрупоргом участка, что формально позволяло ему идти на конфликты с начальством из-за снижения расценок и улучшение условий труда. Юрий абсолютно спокойно утверждал, что он псих и у него справка есть. При одном из таких конфликтов, ставшим особо бурным, таки предъявил её мастеру и начальнику цеха, чем вверг их в глубокую задумчивость. Другой вёл образ жизни бича, в 1979 г. работал грузчиком на железнодорожной товарной станции "Киев – Петровка" и говорил об этом при каждом подходящем случае. Те, кто его давно знал, подтверждали: да, справка у него есть, и вроде он даже когда-то кому-то её показывал.

В условиях реального социализма, когда реальных прав особо не было, кроме права послать президента США к кузькиной матери, это было сродни более древней поговорке "Дальше Сибири не сошлют".

Путин и кремлёвцы прибегают к похожему приёму, – мы психи с атомной бомбой и у нас об этом куча справок есть. От ООН за аннексию Крыма, от ЕС и США за отравление Скрипалей, от Госдепа, как же без неё. Самое главное – у нас есть справка, которую мы называем русофобией. Эта пресловутая русофобия просто бальзам на душу кремлёвцам, поскольку свидетельствует, что мир пришёл к мнению: русские – это психи, с которыми лучше не связываться. Поэтому в Москве очень любят поговорить о росте русофобии в мире. Количество русофобии, правда, никому не известно, ни в абсолютной цифре, ни в пересчёте на душу населения, но в Кремле как-то её измеряют и гордо рапортуют о росте.

Кремлёвцы старательно работают над этим ростом количества и качества русофобии и созданием России имиджа государства агрессивных и алчных психов, а не просто какой-то взбесившейся бензоколонки, за которую её поначалу многие приняли. Мы не какая-то взбесившаяся бензоколонка, которая если взорвётся, то это хуже только для самой неё. Мы бензоколонка с ядерной бомбой, со смеющимися "Искандерами", с танком "Армата", с гиперзвуковым оружием и даже с таким оружием, которое ещё не описали фантасты, гордо утверждают в Кремле. Мы легко можем устроить всему миру ядерный апокалипсис только ради того, чтобы все россияне попали в рай, взболтнул несколько лет назад Путин, в надежде привлечь внимание к себе и к РФ. Привлёк.

Но вниманием надо систематически поддерживать, иначе вылетишь из ленты новостей. Поэтому тему апокалипсиса, в том числе и индивидуального, попытался уже развить и продвинуть Гундяев как глава РПЦ. Если о ядерном апокалипсисе будет всё время вещать только один Путин, то через какое-то время новизна этой новости уйдёт, он всем надоест и даже Пентагон и ОНН перестанут реагировать на неё шаблонной фразой о выражении озабоченности. Поэтому для обновления пришлось подключить к процессу патриарха и российские СМИ. В том числе газпромовские, имеющие статус оппозиционных Путину, которые тоже принялись усердно доводить его слова до всех. А то мало ли чего, кто-то пропустит, и так и не узнает последние апокалипсические новости и останется не в курсе. Отчасти такие "оппозиционные" СМИ и держат для информирования тех, кто не хочет слушать радио "Эхо Кремля". Так пусть слушает их на "Эхе Москвы".

Обновлять апокалипсические новости время от времени надо, иначе Россию перестанут бояться и градус русофобии упадёт. Особенно в ситуации, когда единственный авианосец "Кузя" утонул вместе с самым большим в мире доком, танк "Армата" глохнет прямо у Мавзолея, ракеты взлетают через раз, в Беларуси революция, сто километров "Северного потока-2" сам "Газпром" без швейцарцев уложить не может, и вообще всё не слава богу. Вдобавок, Азербайджан таки заставил 26 августа Кремль начать переговоры о Карабахе и требует сдвинуть их с "мёртвой точки". Перепуганный Лавров тут же выставил Армении условие, чтобы Пашинян не менял переговорщиков, назначенных ещё Саргсяном, иначе Ереван таки договорится с Баку за спиной Москвы, и это будет провалом с апокалипсисом всей российской политики на Южном Кавказе.

От таких новостей у кремлёвцев всё больше возникает желание предъявить миру свою последнюю и самую сильную апокалипсическую новость: "Российской федерации больше нет. Она распалась и стала территорией хаоса, и он расползается по всем континентам, как коронавирус из Ухани". Страшные детали такой версии Апокалипсиса в Кремле никак не придумают, хотя время от времени разные его второстепенные лица и пугают ею. Но из-за их невысокого статуса и её не разработанности никто не пугается, кроме самих россиян. Но и те, похоже, не сильно боятся конца РФ. Видимо, следуют правилу "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", или не верят СМИ, или им уже всё пофиг, в том числе и РФ.

Похоже, кремлёвцы начинают прорабатывать вариант шантажа мира угрозой распада России, поскольку приём: я псих со справкой и бомбой, и мне всё позволено, перестаёт работать. Поэтому пробуют вариант: я псих со справкой и бомбой и сейчас её взорву для самоубийства, но вас посечёт осколками и забрызгает моей кровью. Так что сделайте что-нибудь для удовлетворения моего "русского интереса". Хотя бы признайте, что Крым был всегда сакральной частью России, задолго до её появления в 1721 г. и до появления самих русских.

Оптимистическую версию этой страшилки аккуратно апробирует профессор Соловей, когда предрекает России революцию и установление в ней почему-то Второй республики. Первая попытка сделать из России республику была вообще-то в феврале 1917 г., но её ликвидировали сами русские, заменив идеей всемирной диктатуры пролетариата. В 1991 г. была вторая попытка, а теперь символичная третья. По логике, если и она не удастся, то проект "Россия" будет закрыт раз и навсегда. Поэтому профессор и говорит суеверно о Второй республике, а не о Третьей.

Смысл такого хода: в России произошла революция, поэтому снимите или смягчите санкции, всячески нам помогите и не торопите с возвратом Крыма Украине, а также не поддерживайте национально-освободительные движения, поскольку это всё азиаты, а они приличную демократию никогда построить не могут. Сделать её на 1/9 суши можем только мы, московиты. В связке и дополнением к этой оптимистической версии идёт и пессимистическая версия – половину территории РФ может захватить Китай, а оно вам не надо, поэтому помогайте нам против него и не допустите распада РФ. За это мы будем стараться стать пусть и ограниченной, но демократией, и когда-нибудь вернём Крым Украине, может быть.

На то, что в Кремле вполне готовы к оптимистическому сценарию Соловья указывают не только его речи о "Второй республике", но и постановочное отравление Навального в стиле а-ля Ющенко. Навальному давно и последовательно склеивают нужную биографию как преемнику и отравление в ней в самый раз.

В этом контексте слова Путина о готовности направить в Беларусь карателей, если там некие "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", не более, чем новое обновление ужастиков психа со справкой. Смысл его – поддержка имиджа и лёгкий задел заодно на будущее, когда потребуется противопоставлять некую "Прекрасную Россию" реальной России.

Градус повышают не только обещанием атомного апокалипсиса, но и попыткой вернуть России звание "жандарма Европы", которое она дважды теряла. Первый раз из-за революций 1848-1849 г., второй – после революций в Восточной Европе в 1989-1991 г.

Однако, с этим обещанием направить в Беларусь, так сказать, "силы правопорядка", Кремль в очередной раз может переиграть сам себя. ООН или страны демократии тоже по аналогии могут направить свои силы охраны правопорядка в РФ, поскольку оттуда некие экстремисты вторглись в Крым и на Донбасс, убили Немцова, отравили Навального, возят наркотики дипломатическими самолётами РФ, оружие в Армению и т. д. Стандартный набор – наркотики и оружие был вполне достаточным основанием для силового смещения генерала Норьеги, президента Панамы. Нападение на Кувейт и массовые убийства курдов, а также своих политических оппонентов стали основанием для отправки ООН сил порядка в Ирак и ликвидации Хуссейна. В Югославию военные силы демократии входили из-за расправ сербских имперцев Милошевича с национально-освободительными движениями. Всё это и гораздо больше есть в списке у России. Вывод не сложно сделать и применить на практике, особенно с учётом изречения Володина, спикера Госдумы, о том, что есть Путин, есть и Россия, а нет Путина, нет и России.