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16 жовтня • оновлено в 17:31
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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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Хитро задуманная игра КГБ

1.7т Читати матеріал російською

Эта советских времен цитата из репортажей "Голоса Америки" применима к современной ситуации.

Власть разгоняет маховик политических репрессий (а ожидаются новые) намеренно. Она хочет спровоцировать сильную реакцию оппозиции и ее сторонников, дабы изучить механизм формирования протестной активности. Готовы санкционировать даже митинг протеста в Москве. Таким образом предполагается проследить информационные и финансовые цепочки оппозиции, выявить ее организационный актив и сочувствующих.

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Закрытый вопрос между Украиной и Россией

Все это - подготовка к массовым репрессиям в ситуации общенационального политического кризиса.

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Автор
Валерій Соловей Валерій Соловей
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Валерия Соловья
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