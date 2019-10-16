Эта советских времен цитата из репортажей "Голоса Америки" применима к современной ситуации.

Власть разгоняет маховик политических репрессий (а ожидаются новые) намеренно. Она хочет спровоцировать сильную реакцию оппозиции и ее сторонников, дабы изучить механизм формирования протестной активности. Готовы санкционировать даже митинг протеста в Москве. Таким образом предполагается проследить информационные и финансовые цепочки оппозиции, выявить ее организационный актив и сочувствующих.

Новини Закрытый вопрос между Украиной и Россией

Все это - подготовка к массовым репрессиям в ситуации общенационального политического кризиса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.