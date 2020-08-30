Хімік пояснив, чому отруйникам не вдалося вбити Навального

Чому Навальний не помер від отруєння.
Отруйники російського опозиційного політика Олексія Навального не змогли розрахувати дозу речовини, яка призвела б до летального результату.
Як повідомив на "Ехо Москви" доктор хімічних наук Борис Жуйков, невелика кількість речовини не здатна вбити людину, але тоді менша ймовірність знайти отруту в організмі жертви. За більшої кількості результат може бути смертельним, але отруту потім легше виявити.
"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом у 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити. Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", – зазначив він.
За словами Жуйкова, чи можна буде виявити саму отруйну речовину – залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що минув після застосування, і від чутливості апаратури.
"Зрозуміло, що в Омську такої апаратури взагалі немає. Наскільки швидко вдалося доставити аналізи Навального в Портон-Даун – поки не відомо", – додав хімік.
Як писав OBOZREVATEL:
Олексія Навального могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебрєвим у Софії в 2015 році.
Розробник "Новачка" передбачив "довгу і болісну" реабілітацію Навального, якщо його дійсно отруїли цією отрутою.
Відомі європейські видання пов'язують отруєння російського опозиціонера з його політичною діяльністю.
Але в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що отруєння Навального нібито "не вигідне для російського керівництва".
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