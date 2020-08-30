Хімік пояснив, чому отруйникам не вдалося вбити Навального

Чому Навальний не помер від отруєння.

Отруйники російського опозиційного політика Олексія Навального не змогли розрахувати дозу речовини, яка призвела б до летального результату.

Як повідомив на "Ехо Москви" доктор хімічних наук Борис Жуйков, невелика кількість речовини не здатна вбити людину, але тоді менша ймовірність знайти отруту в організмі жертви. За більшої кількості результат може бути смертельним, але отруту потім легше виявити.

"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом у 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити. Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", – зазначив він.

За словами Жуйкова, чи можна буде виявити саму отруйну речовину – залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що минув після застосування, і від чутливості апаратури.

"Зрозуміло, що в Омську такої апаратури взагалі немає. Наскільки швидко вдалося доставити аналізи Навального в Портон-Даун – поки не відомо", – додав хімік.

Як писав OBOZREVATEL:

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