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Хімік пояснив, чому отруйникам не вдалося вбити Навального

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
1,8 т.
Чому Навальний не помер від отруєння

Чому Навальний не помер від отруєння.

Отруйники російського опозиційного політика Олексія Навального не змогли розрахувати дозу речовини, яка призвела б до летального результату.

Як повідомив на "Ехо Москви" доктор хімічних наук Борис Жуйков, невелика кількість речовини не здатна вбити людину, але тоді менша ймовірність знайти отруту в організмі жертви. За більшої кількості результат може бути смертельним, але отруту потім легше виявити.

"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом у 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити. Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", – зазначив він.

За словами Жуйкова, чи можна буде виявити саму отруйну речовину – залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що минув після застосування, і від чутливості апаратури.

"Зрозуміло, що в Омську такої апаратури взагалі немає. Наскільки швидко вдалося доставити аналізи Навального в Портон-Даун – поки не відомо", – додав хімік.

Як писав OBOZREVATEL:

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РосіяотруєнняОлексій Навальний
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