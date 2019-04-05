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"Харків – Росії, Львів – Польщі": в Москві закликали розірвати Україну

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У Москві члени незареєстрованої партії "Другая Россия" на чолі з письменником Едуардом Лимоновим влаштували акцію під гаслом "Даєш розділ України".

Про це написав у Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький. Україну закликали розірвати між європейськими країнами.

"Росія в союзі з іншими країнами повинна розділити Україну. Забрати історичні населені російськими людьми землі на лівому березі Дніпра. Захистити своїх співвітчизників, які опинилися в окупації під б*ндерівцямі", – цитує Голобуцький організаторів.

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"Харків – Росії, Львів – Польщі": в Москві закликали розірвати Україну

Telegram AllГолобуцкій

"Західну Україну нехай розтягнуть її сусіди. Львів відійде до Польщі, Закарпаття дістанеться Угорщині, а Буковина – Румунії. Там вже мріють про нові територіальні придбання", – озвучили в "Другой России".

Активісти також заявили, що Україна повинна стиснутися до своїх нібито історичних 7-8 центральних областей.

"Втративши незаконно утримувані області на сході і заході, вона перетвориться на мирну державу типу Словаччини, де туристи в вишиванках питимуть горілку, закушуючи варениками", – продовжили організатори в дусі російської пропаганди.

Крім цього, вони поширили листівки з текстом: "Харків і Одеса – російські, Львів – польський, Закарпаття – угорське, Буковина – румунська!"

Голобуцького не здивував момент проведення провокаційного заходу. "Зрозуміло, що активація украінофагов безпосередньо пов'язана з виборами президента України", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії відзначилися неадекватною заявою про те, що банди терористів "ДНР" повинні об'єднатися і захопити українські міста Харків і Маріуполь.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Олексій Голобуцький
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Да, ни х.ра едичку лимонова 'зона' не научила, только укрепила в нем 'дух парашньій'. Но на фоне роSSиюшки он и не зело воняет, в том амбре не слишком вьіделяясь.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Педики лимоновские выползли из небытия.Россия,не Украина, где подобные этим -СlЧ скачет.Их быстро опять под лавку загонят.
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